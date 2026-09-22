¿Por qué Johan Vásquez no dio el salto de calidad en Europa?

Johan Vásquez estuvo cerca de dar un importante salto de calidad en Europa de lo que finalmente terminó ocurriendo. El defensor mexicano despertó interés gracias a su rendimiento en Italia y fue seguido por diferentes clubes de mayor jerarquía, aunque ninguna de esas posibilidades se concretó.

En concreto, fueron cuatro equiposlos que realizaron sondeos para conocer la situación del zaguero mexicano. Eintracht Frankfurt, Juventus, Atlético de Madrid y Roma aparecieron entre los interesados en Vásquez, quien había conseguido consolidarse con el Genoa y posicionarse como uno de los mexicanos con mayor continuidad en Europa.

🚨GRANDES DE EUROPA BUSCARON A JOHAN VÁSQUEZ🚨



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Entre todos ellos, la Roma fue el equipo que mostró un interés más importante en hacerse con sus servicios. El conjunto de la capital italiana siguió de cerca la posibilidad de fichar al defensor, contemplándolo como una alternativa para reforzar su última línea.

Sin embargo, el moviminto nunca consiguió avanzar hasta cerrarse. El principal obstáculo no estuvo relacionado directamente con el rendimiento del mexicano, sino con movimientos internos producidos dentro del Genoa.

SS Lazio v Genoa CFC - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

La reorganización en el club provocó que las posibilidades de una transferencia perdieran fuerza y que Vásquez permaneciera dentro de la institución. De esta manera, los acercamientos procdentes de Alemania, España e Italia no terminaron materializándose, pese a que existió interés de equipos acostumbrados a competir en los principales escenarios del futbol europeo.

Para Johan, aquello significó dejar pasar una ventana clave para escalar hacia una institución de mayores retos deportivos. Especialmente porque Juventus, Atlético de Madrid y Roma representaban alternativas dentro de clubes habituales de competiciones europeas. Por su parte el Frankfurt, un distribuidor de talento natural.

Así, la permanencia de Johan Vásquez en el Genoa no se explica por una ausencia absoluta de pretendientes. El mexicano sí estuvo en el radar de cuatro instituciones importantes, pero los cambios producidos dentro de la directiva genovesa alteraron el panorama y terminaron impidiendo que alguno de aquellos sondeos desembocara en su esperado salto.