¿Por qué juega el Real Madrid partido de LaLiga un viernes?

El Real Madrid salta a la cancha este viernes para enfrentarse al Celta de Vigo en una jornada clave para sus aspiraciones en LaLiga: está a cuatro puntos del FC Barcelona en la tabla de posiciones y tiene la oportunidad de volver al triunfo para acortar diferencias y meterle presión al rival, que jugará este sábado frente al Athletic Club en San Mamés.

La decisión de LaLiga de adelantar este partido se debe a la participación del Merengue en los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City el próximo martes en condición de visitante, por lo que deberá viajar a Inglaterra en los próximos días y necesita un plus más de descanso.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | MB Media/GettyImages

En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá al Elche, complicado con el descenso, el sábado 14 a partir de las 15:00 (hora del este de Estados Unidos). El objetivo es claro: arrebatarle al FC Barcelona la cima del campeonato, pero para eso deben sumar.

Arbeloa positivo: "Estamos a cuatro puntos, no a 18"

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"¿Mañana jugamos, ¿no? Déjanos la ilusión de que podemos ganar mañana: estamos a cuatro puntos y no a 18. Esto es el Madrid: no entiendo el Madrid de otra forma que no sea seguir luchando. Entiendo que después de dos derrotas el ambiente no sea el más positivo pero vamos a luchar por LaLiga", dijo el entrenador Merengue en la rueda de prensa previa al partido con el Celta.

"Aquí no sirve de nada explicar por qué has perdido: en el Madrid solo importa ganar el siguiente encuentro. Claro que podría hablar de procesos pero no serviría de mucho. Soy consciente de que el equipo puede jugar mejor pero, por mi parte, con la máxima confianza de que podemos luchar más y jugar mejor", agregó en consonancia a las críticas recibidas por las últimas performances.

