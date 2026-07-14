¿Por qué la Liga MX se reanuda a pesar de que el Mundial 2026 no ha terminado?

Siete semanas después de la final del Clausura 2026, el futbol mexicano regresa a la actividad. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX arrancará este jueves 16 de enero con dos partidos: Necaxa contra Atlante y Xolos de Tijuana contra Tigres.

El calendario del torneo ha generado confusión entre algunos aficionados, ya que los primeros partidos de la jornada 1 se celebrarán apenas un día después de la semifinal entre Argentina e Inglaterra y los duelos del domingo coincidirán con la gran final del Mundial 2026.

¿A qué se debe esta inusual programación del calendario de la Liga MX? A continuación te lo contamos.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La razón por la que la Liga MX arrancará en plena actividad del Mundial 2026

Parece una locura que el nuevo torneo del futbol mexicano arranque en plena recta final de la Copa del Mundo. Sin embargo, esta decisión extraña obedece a la gran actividad programada para este semestre.

La realización de la Leagues Cup aprieta un calendario que, de por sí, ya se encontraba repleto y que obliga a esta planeación. El torneo organizado entre la MLS y la Liga MX se jugará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

Esto obliga a que la liga mexicana pare del 4 al 13 de agosto, después de la jornada 3, para que se juegue la fase de grupos de la Leagues Cup.

Del 25 de agosto al 6 de septiembre se jugarán las fases eliminatorias del torneo. En caso de que los equipos de la Liga MX clasifiquen a estas etapas, sus partidos de las jornadas 6 y 7 tendrán que ser reprogramados.

Pumas UNAM v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | NurPhoto/GettyImages

Una semana llena de futbol: la fase final del Mundial 2026 y el arranque de la Liga MX

Además de la realización de la Leagues Cup, otra explicación de este inusual inicio de la temporada sería la intención de la Liga MX por llegar a nuevos espectadores aprovechando la efervescencia generada por el Mundial 2026.

El martes 14 de julio se jugará la semifinal entre Francia y España, mientras que el miércoles 15 se disputará el Argentina vs Inglaterra. El jueves 16, el futbol mexicano ocuparía el "vacío" de futbol para programar dos partidos: Necaxa vs Atlante y Tijuana vs Tigres.

El viernes 17, la actividad de la Liga MX continuará con San Luis vs Cruz Azul, León vs Atlas y Juárez vs Puebla. El sábado 18, mismo día que se jugará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, se jugará por la tarde el Pumas vs Pachuca, el Monterrey vs Santos y el Querétaro vs América.

Finalmente, el domingo19, se jugará la gran final de la Copa del Mundo.