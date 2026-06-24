¿Por qué la mayoría de los botines del Mundial 2026 son de color rosa?

Una constante en el Mundial 2026 son las botas de color rosa fuerte, que llaman la atención en contraste tanto con el césped como con la Trionda, el balón oficial de la competencia. Esto no es solo una movida de Adidas, sino que también llegó a marcas como Nike, Puma y New Balance.

Según un informe del influencer uruguayo Luigi, especializado en calzado deportivo, esto se debe a que WGSN, la principal consultora de tendencias del planeta, declaró esa tonalidad de fucsia como "color dominante para 2026". Este trabajo se remonta a mayo del 2024, cuando los estudios de mercado llegaron a esa conclusión y las marcas adoptaron la idea sin dudar.

En ese marco, no sorprende que las cuatro principales marcas de botines hayan utilizado el mismo color para sus modelos mundialistas, que suelen ser arriesgados en búsqueda de hacer historia con diseños que queden en el recuerdo de los fanáticos.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Además, Luigi explicó que el fucsia con el verde del pasto genera "el mayor contraste cromático posible", y eso lleva a que el botín resalte aún más de lo que ya lo haría por su color chillón. Los algoritmos también juegan un rol preponderante, ya que el contraste cromático es bien valorado en reels y TikTok, además de llamar la atención de los usuarios.

Salvo contados casos, como el de Leo Messi que tiene su diseño especial denominado "El Último Tango" con los colores de la bandera argentina, los futbolistas han saltado al campo de juego en su inmensa mayoría con estos botines rosa de diferentes marcas, algo que no pasaba de manera tan notoria desde Sudáfrica 2010, cuando predominaron aquellos botines Nike que combinaban el plateado metalizado con el naranja, o las vibrantes botas verdes fluo de Brasil 2014. Con esto, el cooling break y demás, se comprueba que las marcas juegan su propio Mundial, independientemente de quien gane en el campo.

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