El Mundial 2026 no viene siendo el esperado para Lamine Yamal. El joven del Barcelona llegó a Norteamérica con la ilusión de tener un gran rendimiento, con goles y asistencias.



Lo cierto es que, si bien España ha avanzado con relativa comodidad hasta las semifinales, la actuación de Yamal ha dejado bastante que desear. Apenas un gol ante Arabia Saudita es el saldo del 19 de la Roja.

Justamente, el número de su camiseta generó muchas preguntas desde el inicio del torneo, teniendo en cuenta que en su club usa la 10.

Lamine Yamal of Spain prays prior to the FIFA World Cup 2026 | Nicolò Campo/GettyImages

¿Por qué Lamine Yamal usa el número 19 con España? La historia detrás de su camiseta

La explicación detrás de la ausencia del número más emblemático en la espalda del juvenil es simple, institucional y no da lugar a ningún tipo de polémica: en la selección de España los futbolistas con mayor cantidad de partidos internacionales tienen estricta prioridad para elegir su dorsal. Este sistema de antigüedad ubica por delante a los jugadores que acumulan más experiencia con la camiseta nacional por sobre las principales apariciones jóvenes.

Por esta razón de trayectoria, el número 10 histórico de la Roja quedó en manos de Dani Olmo. El mediocampista acumula 50 presencias con la selección española y ya utilizaba esa camiseta antes de la irrupción de Lamine Yamal, quien debutó recién en 2023 y acumula 25 encuentros representando a su país. Dentro del plantel que conduce Luis de la Fuente no consideran el tema como un conflicto; quienes conviven con la delegación aseguran que el extremo entiende perfectamente las reglas de convivencia y mantiene una excelente relación con Olmo, quien también es su compañero en la Ciudad Condal.