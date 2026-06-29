¿Por qué le anularon el gol a Alemania ante Paraguay? La jugada que desató la polémica

El partido entre Alemania y Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026 tuvo una de las grandes polémicas de la jornada.



Tras el empate 1-1 en los 90 minutos llegó el momento clave. Tah conectó un corner y marcó el 2-1 pero la acción fue anulada por el árbitro tras una revisión que generó reclamos inmediatos dentro del campo de juego.

La jugada provocó la reacción de los futbolistas de Alemania, que protestaron la decisión al considerar que la acción debía haber terminado en gol. Del otro lado, Paraguay siguió jugando con el resultado a favor y la polémica instaló una de las grandes discusiones del partido.

¡¡GOL ANULADO POR FALTA A GILL!! ❌



➡️ Antes del cabezazo de Tah, Waldemar Anton cometió infracción sobre el arquero



Alemania y Paraguay siguen 1-1 🇩🇪🇵🇾 pic.twitter.com/0vplDovPgQ — Diario Olé (@DiarioOle) June 29, 2026

Las repeticiones mostraron que la decisión del árbitro se debió a una falta de Waldemar Anton sobre el arquero de Paraguay en el área chica. El defensor alemán habría molestado al portero cuando ambos disputaban el balón, una acción que el juez consideró suficiente para invalidar el tanto y reanudar el juego con un tiro libre a favor de la Albirroja.

La decisión generó protestas inmediatas de los jugadores alemanes, que entendían que el contacto era propio de la disputa aérea. Sin embargo, el árbitro mantuvo su criterio y el gol no subió al marcador, en una de las jugadas más discutidas del encuentro entre Alemania y Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.