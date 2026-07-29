¿Por qué Messi no juega el All-Star Game de la MLS? ¿Podrían sancionarlo?

Por cuarto año consecutivo, Lionel Messi volverá a ser uno de los grandes ausentes del All-Star Game de la Major League Soccer, aunque en esta ocasión su decisión no traerá consecuencias disciplinarias. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando recibió una fecha de suspensión por no presentarse al tradicional encuentro de estrellas, el argentino fue oficialmente eximido de participar gracias a un acuerdo alcanzado antes del inicio de la temporada.

El capitán del Inter Miami no viajará a Charlotte, sede del duelo entre las figuras de la MLS y la Liga MX, debido al descanso que le fue concedido tras disputar la final de la Copa del Mundo 2026 con la selección argentina.

Inter Miami star Lionel Messi will miss the MLS All-Star Game as part of a 21-day rest period following the 2026 FIFA World Cup, per ESPN.



Messi voluntarily skipped last year's All-Star Game after being voted in and was suspended for one match by the league. pic.twitter.com/o4rC1DozOi — Yahoo Sports (@YahooSports) July 21, 2026

Un descanso previsto tras el Mundial

La ausencia de Messi responde a un protocolo establecido entre la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS. Antes del comienzo de la temporada, ambas partes acordaron que los futbolistas que participaran en el Mundial tendrían un período de recuperación personalizado, definido en conjunto con sus respectivos clubes.

Por ese motivo, el conjunto norteamericano acordó que el rosarino permaneciera unos días junto a su familia antes de reincorporarse a los entrenamientos, evitando así una sobrecarga física después de una temporada de alta exigencia.

La propia MLS confirmó que tanto Messi como Rodrigo De Paul quedaron oficialmente liberados del compromiso, por lo que la normativa que contempla sanciones por ausencias injustificadas no será aplicada en este caso.

Un evento que sigue siendo esquivo para el '10'

Inter Miami CF v Philadelphia Union | Megan Briggs/GettyImages

Desde su llegada a Estados Unidos en 2023, Messi todavía no pudo disputar un All-Star Game. En su primera temporada no fue convocado porque acababa de incorporarse al Inter Miami; en 2024 una lesión en el tobillo sufrida durante la final de la Copa América le impidió la convocatoria; en 2025 fue suspendido después de ausentarse sin una excepción reglamentaria, y ahora, en 2026, el descanso autorizado tras la citua mundialista vuelve a dejarlo fuera del espectáculo.

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