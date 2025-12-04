¿Por qué Mohamed Salah fue suplente por segundo partido consecutivo con el Liverpool?

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó que Mohamed Salah fue suplente en el empate 1-1 del miércoles contra el Sunderland para intentar mejorar la defensa del equipo.

Salah se mostró “infeliz” por haber sido suplente durante la victoria del fin de semana contra el West Ham United, y el egipcio se vio obligado a aceptar comenzar en la banca de nuevo el miércoles, aunque sí jugó la segunda mitad del empate.

La idea de dejar a Salah en el banquillo había sido sugerida por los frustrados aficionados del Liverpool mucho antes del fin de semana pasado, ya que el limitado rendimiento defensivo del jugador de 33 años no era sostenible durante la lamentable racha del equipo, y Slot confirmó que esa era la razón de su última decisión de mantener a Salah en el banquillo.

“En la primera mitad, jugamos con [Dominik] Szoboszlai por la derecha para ser lo suficientemente fuertes defensivamente como para no encajar tantos goles como en las últimas semanas”, reflexionó Slot.

Se le preguntó entonces al técnico de los Reds si planeaba utilizar más a Salah en las próximas semanas debido a su inminente marcha a la Copa Africana de Naciones (los clubes deben ceder jugadores a más tardar el 15 de diciembre) o si seguiría eligiendo el mejor equipo para cada rival.

“Siempre es así”, enfatizó Slot. “No tiene nada que ver con Mo ni con nadie”.

Slot: Gakpo tuvo dificultades para crear en la primera mitad

Fue una noche difícil para Cody Gakpo | Carl Recine/GettyImages

La entrada de Salah en el partido se produjo a expensas del internacional holandés Cody Gakpo, quien solo intentó un regate fallido durante la primera mitad antes de ser expulsado al descanso.

“En mi opinión, a Cody le costó dominar el uno contra uno”, explicó Slot. “Si quieres tener alguna oportunidad contra... como dije, presionaban alto, pero también en múltiples situaciones estaban en bloque bajo, así que la forma de marcar es bastante simple: necesitas un momento de magia de un jugador o necesitas una jugada a balón parado para marcar”.

“Sentí que en la primera mitad a Cody le costó encontrar ese momento, ya que le costaba dominar el uno contra uno o centrar”.

“Cambié a Mo por la derecha y luego jugué con Florian Wirtz por la izquierda. Como dije, apenas encajamos goles, pero durante todo el partido fue difícil crear ese momento mágico. En las jugadas a balón parado que tuvimos, estuvimos cerca en una ocasión —creo que fue Macca [Alexis Mac Allister] en la primera mitad quien estrelló un balón en el poste—, pero tuvimos suficiente, especialmente al final de la segunda parte, pero no marcamos”, agregó.

El resultado deja al Liverpool octavo en la clasificación de la Premier League, a 11 puntos del líder, el Arsenal. El sábado afrontarán un complicado viaje a Elland Road para enfrentarse al Leeds United, que viene de una contundente victoria por 3-1 sobre el Chelsea el miércoles.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE