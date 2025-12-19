¿Por qué motivo se ha frenado el posible fichaje de Miguel Borja por Cruz Azul?

El fichaje de Miguel Borja por Cruz Azul se ha complicado de manera significativa en las últimas horas. La razón principal no pasa por un tema económico o de negociaciones entre clubes, sino por la postura personal del delantero colombiano, quien ha decidido priorizar otras opciones de cara a su futuro inmediato, entre ellas la de Boca Juniors.

Borja, actualmente jugador de River Plate, quedará libre en un par de semanas, situación que despertó el interés de varios clubes del continente. Cruz Azul apareció como uno de los primeros equipos en sondear su situación, viendo en el colombiano a un atacante probado, con jerarquía internacional y capacidad inmediata para liderar su ofensiva.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Boca Juniors entró de lleno en la carrera. El club xeneize ya manifestó de forma directa su interés al entorno del futbolista y dejó claro que desea incorporarlo como refuerzo prioritario. Ese acercamiento fue determinante para modificar el panorama que inicialmente parecía favorable para 'La Máquina'.

Miguel Borja no solo fue informado del interés de Boca, sino que además mostró una clara disposición a escuchar su propuesta. Desde Argentina se señala que el delantero ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro, entendiendo el peso histórico del club y la exigencia deportiva que representa.

Ante este contexto, Cruz Azul ha quedado relegado a un segundo plano. La decisión del jugador es firme: dará prioridad a la oferta de Boca Juniors antes de evaluar cualquier alternativa proveniente de la Liga MX. En La Noria son conscientes de que, hoy por hoy, no llevan la delantera en la negociación.

Otro factor clave es la condición contractual de Borja. Al quedar libre de River Plate en las próximas semanas, el delantero tiene la ventaja de elegir su destino sin intermediación entre clubes. Esa libertad le permite analizar el proyecto deportivo, la competencia y la exposición internacional por encima de otros aspectos.

Desde el entorno del jugador se entiende que Boca Juniors ofrece un escenario más atractivo en lo deportivo. Competir en el fútbol argentino, pelear títulos locales e internacionales y asumir un rol protagónico en uno de los clubes más grandes del continente pesan fuerte en la balanza del colombiano.

