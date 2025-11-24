El futuro de Vinicius Jr. vuelve a encender las alarmas en el Real Madrid. El brasileño se niega a renovar su contrato, una decisión que ha tensado por completo la relación con la directiva blanca, especialmente en un momento clave de planificación deportiva.

La negativa de Vinicius no es económica ni deportiva, sino personal. El atacante mantiene una mala relación con Xabi Alonso, actual técnico del club, y su postura es firme: si Xabi continúa, él no renovará. Dicho mensaje ya fue comunicado directamente al presidente Florentino Pérez.

⚠️🇧🇷 Vinícius Júnior le comunicó a Florentino Pérez que NO VA A RENOVAR mientras su relación con Xabi Alonso siga TENSA.



Finaliza contrato en UN AÑO Y MEDIO. ‼️



Vía @MarioCortegana.

Fuentes cercanas al vestuario aseguran que la convivencia entre jugador y entrenador es compleja. La comunicación entre ambos ha perdido fluidez desde hace meses, y las diferencias futbolísticas y personales han ido aumentando sin señales de reconciliación.

Florentino Pérez ha intentado suavizar el escenario, pero las tensiones entre club y futbolista no sanan. A pesar de ser una de las figuras más importantes del proyecto, Vinicius se mantiene inflexible ante su desacuerdo con el técnico.

El brasileño todavía tiene año y medio de contrato, pero en el Madrid ya se estudian escenarios. Si la situación se mantiene, el club podría abrir la puerta a un traspaso en el verano de 2026, antes de que entre en su último año de vínculo.

La idea de perder gratis a un jugador tasado entre los mejores del mundo no es opción para la directiva. Por ello, el próximo año será determinante para el futuro del atacante y para la continuidad del propio Xabi Alonso.

En el entorno de Vinicius aseguran que él desea seguir en Madrid, pero no bajo este cuerpo técnico. Confía en que el club tome decisiones que le permitan sentirse respaldado y con estabilidad emocional y deportiva.

De momento, la renovación está totalmente bloqueada. La situación promete convertirse en uno de los grandes temas del mercado si no hay cambios profundos en la relación interna. El Madrid debe resolver un conflicto que, de mantenerse, podría desembocar en la salida más inesperada de la era moderna del club.