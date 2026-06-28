Irán vivió un Mundial 2026 de lo más atípico dentro y fuera de la cancha: tuvieron que viajar en el día para todos los partidos en Estados Unidos por la tensión política entre ambas naciones, y dentro de la cancha sufrieron lisa y llanamente la mala suerte que puede traer el fútbol.

En el partido ante Egipto, por la última fecha de la fase de grupos, habían marcado un gol agónico que les daba momentáneamente la clasificación a 16avos de final como segunda del grupo, pero un fuera de juego milimétrico los privó del acceso a la siguiente ronda, llevándolos a esperar en la tabla de terceros.

Si Ghana le ganaba a Croacia se metían, pero los europeos lo dieron vuelta sobre el cierre. Además, necesitaban que Congo empate o pierda contra Uzbekistán, aunque estos lo terminaron ganando sobre el final también.

Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

La última bala estaba en Argelia - Austria, donde sencillamente necesitaban que uno de los dos se lleve los tres puntos para meterse en los 16avos. Argelia rompió el empate para ganarlo 3-2 a los 93' y les daba el pasaje, pero los austríacos marcaron un histórico tanto a los 96' para empatar 3-3 y que Irán, luego de mucho luchar y terminar invicto, abandone la Copa del Mundo con un dolor inconmensurable por la cercanía del objetivo.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? ¡No sé! Díganme un nombre", disparó Mehdi Taremi, capitán iraní, tras el partido contra Egipto.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, agregó.