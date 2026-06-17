¿Por qué no juega Bukayo Saka con Inglaterra vs Croacia en Mundial de 2026?

Thomas Tuchel ha optado por no arriesgar la condición física de Bukayo Saka alineándolo como titular en el primer partido de Inglaterra en el Mundial contra Croacia el miércoles.

La estrella del Arsenal se perdió un mes al final de la temporada debido a una lesión en el tendón de Aquiles de la que no se había recuperado del todo. Saka jugó con molestias al final de la temporada para ayudar a los Gunners a ganar la Premier League y llegar a la final de la Champions League, como reveló Tuchel. "Todavía no está al 100%", advirtió el técnico alemán la semana pasada. "Es el jugador en el que estamos trabajando y cuidando durante los entrenamientos".

Saka restó importancia a la gravedad de su lesión —que se cree que sufrió durante la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Copa de la Liga en marzo—, pero Tuchel claramente no quería preocuparse por las lesiones. Noni Madueke fue titular en la banda derecha, mientras que Saka tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Saka confía en su futura participación.

A pesar de su evidente malestar en las últimas semanas, Saka confiaba en que pronto estaría en condiciones de ser titular en este Mundial . "Me siento mucho mejor que en marzo", declaró el extremo a los medios el lunes, "y estoy listo para jugar".

“No quiero decir nada que vaya en contra del entrenador”, añadió Saka. “Pero lo que sí puedo decir es que, entre Mikel [Arteta], el cuerpo médico del Arsenal y el de la selección inglesa, desde marzo me han atendido de maravilla y me han ayudado a volver a los terrenos de juego y a dar lo mejor de mí por el equipo. Me siento mejor que en los últimos meses. Estoy listo para jugar”.

“Para los jugadores, es la mayor apuesta, especialmente si no te sientes en tu mejor forma”, explicó Saka al hablar sobre arriesgar su estado físico. “Tienes la opción de no jugar o de arriesgarte sabiendo que la gente te va a juzgar igual”.