¿Por qué no juega Christian Pulisic con Estados Unidos vs Turquía?

Este jueves, la selección de Estados Unidos cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a su similar de Turquía. A pesar de que ya aseguraron el liderato del Grupo D querrán concluir con paso perfecto e invicto sumando 9 de 9 unidades posibles su participación en esta fase, tras el 4-1 vs Paraguay y el 2-0 Australia.

¡Estados Unidos recupera a Pulisic! 🔥



La periodista Lorena Troncosso reporta desde el campamento de la anfitriona que está lista para el partido contra Turquía, pero que una de las buenas noticias es la recuperación de Christian Pulisic. 🇺🇲⚽ pic.twitter.com/iqr2I2DNUa — Tigo Sports (@TigoSports_SV) June 24, 2026

Un día antes del partido, Christian Pulisic dijo que se sentía optimista respecto a su recuperación de una lesión de pantorrilla y esperaba participar en el último partido de la fase de grupos del Mundial contra Turquía.

Sin embargo, se han confirmado las alineaciones titulares del partido y el 'Capitán América' no forma parte de ella. El estratega argentino, Mauricio Pochettino, habría tomado esta decisión para no exponer al jugador a riesgos innecesarios.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: United States XI in the World Cup vs. Turkey! 🇺🇸💫 pic.twitter.com/sHd4HP6aRs — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 26, 2026

El delantero de 27 años de edad es un goleador nato. Un hombre de alto sentido competitivo al que no le gusta para nada perderse un solo partido. No obstante, tomando en consideración que los 16avos de final están próximos a disputarse, y que Estados Unidos ya tiene asegurado el pase a la siguiente ronda, así como el liderato de su grupo, la decisión del entrenador parece ser la más lógica.

¿Qué lesión sufrió el norteamericano?

Pulisic explicó que la lesión se debió a una fuerte patada que recibió en un entrenamiento previo al partido contra Paraguay. Aseguró que se sentía bien al principio, pero que el problema se complicó durante el primer lapso del duelo ante los guaraníes.

"Recibí una patada en la pantorrilla un par de días antes del partido. Durante toda la primera parte me sentí bien y luego empecé a notarlo un poco. Creo que, sin duda, la adrenalina me ayudó a aguantar", aseguró.

Le dolió perderse el juego ante Australia

El jugador del AC Milan reveló que fue duro haberse ausentado en el segundo duelo ante Australia.

"Sinceramente, fue duro después del primer partido. Nunca temí lo peor, pero obviamente no quería que eso me mantuviera fuera más tiempo del necesario", expresó.

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