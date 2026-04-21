¿Por qué no juega Cole Palmer en el partido Chelsea vs Brighton?

La Premier League es una de las competiciones más atractivas para los amantes del fútbol, a partir de los buenos espectáculos que brinda semana a semana.



Este martes 21 de abril comenzará a jugarse la 34ta jornada y todavía nada está dicho. En lo más alto, la victoria del Manchester City ante el Arsenal el último fin de semana le puso mucho picante al desenlace.



Si los de Guardiola ganan todos los partidos que le quedan, volverán a coronarse. Algo que hasta hace unas pocas semanas era un panorama completamente impensado que el los Gunners de Arteta llevaban una cómoda ventaja.

El Chelsea abre la jornada..sin Palmer

El partido que abre la fecha es el que disputarán el Chelsea ante el Brighton. Los de Rosenior deberán afrontar el compromiso con una baja de peso: Cole Palmer presenta una leve lesión en los isquitiobiales y verá el partdo desde afuera.



Los reportes que surgen desde Inglaterra no aportan más precisión respecto de la molestia que sufre el inglés, pero el crack del Chelsea no estuvo presente en el último entrenamiento del equipo y ni siquiera será suplente.

El futbolista inglés se perdió numerosos partidos durante la temporada por distintas lesiones, pero hace unas semanas que ya había tomado ritmo competitivo y por ejemplo jugó los 90 minutos contra el Manchester United el sábado pasado.

Ganar o ganar

El Chelsea acumula cuatro derrotas consecutivas en Premier y ha caído hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Premier, a siete puntos del Liverpool. La última victoria se remonta a los primeros días de marzo, cuando vencieron al Aston Villa, por 4 a 1.