¿Por qué no juega Erling Haaland en el partido de Noruega ante Nueva Zelanda?

La selección de Noruega continuará su preparación enfocada en clasificar al Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá sin su principal figura, Erling Haaland.

Es que el goleador del Manchester City no participará en el amistoso que los Vikingos disputarán este martes frente a Nueva Zelanda en Oslo, como parte de la ventana FIFA. Una ausencia que ha sorprendido a muchos aficionados, especialmente tras su brillante actuación del pasado sábado, cuando marcó un triplete en la paliza de 5-0 sobre Israel, válido por la sexta fecha del Grupo I en las Eliminatorias.

A pesar de su excelente momento de forma (acumula 21 dianas en lo que va de campaña), Haaland arrastra algunas molestias físicas que preocupan tanto al cuerpo técnico de Noruega como al del City, encabezado por Pep Guardiola. De hecho, el Androide ha sufrido pequeños problemas en la espalda que ya le impidieron jugar un encuentro de Carabao Cup con los Sky Blues el pasado 24 de septiembre.

El delantero alcanzó esta cifra de goles con selección en menos partidos que grandes estrellas internacionales 🔝. pic.twitter.com/WIhmJnjz6M — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 12, 2025

En consecuencia, la Federación Noruega de Fútbol decidió otorgarle a su máxima figura actual un permiso para abandonar la concentración de la selección antes de tiempo y reincorporarse a la disciplina del conjunto ciudadano. Según el comunicado del propio organismo, la decisión responde a una estrategia planificada de manejo de cargas físicas y no a una lesión grave del jerárquico delantero.

En definitiva, el objetivo de Noruega y el Manchester City es que Haaland no sufra una lesión que lo mantenga alejado de las canchas durante un período prolongado, considerando que ya ha participado en 13 desafíos entre club y equipo nacional, cuando la temporada apenas cumple dos meses de haber iniciado.

¿Haaland fue el único jugador liberado por Noruega?

Asimismo, el máximo realizador de la actual Premier League no ha sido el único liberado de sus compromisos internacionales con Noruega, dado que otros jugadores importantes como Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, y Julian Ryerson, lateral del Borussia Dortmund, también recibieron permiso para regresar a sus respectivos clubes previo al careo versus Nueva Zelanda, en un gesto que refleja la preocupación general por la acumulación de partidos en el calendario.