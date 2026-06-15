¿Por qué no juega Lamine Yamal contra Cabo Verde?

El Mundial 2026 ya está en marcha para España y una de las grande estrellas de esta edición tendrá que aguardar para sumar sus primeros minutos: Lamine Yamal integra el banco de suplentes de la Furia Roja contra Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

"Seguimos la indicación de los cuerpos médicos del Barça y el nuestro. Indican que está para jugar mañana sin contratiempos. En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar. No está para 90 minutos, pero sí para un tiempo. Está en perfectas condiciones para jugar unos minutos y los médicos están de acuerdo en esta decisión", señaló Luis de la Fuente, seleccionador español, en la rueda de prensa previa al encuentro contra los africanos.

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Restará ver como se desarrolla el encuentro ante Cabo Verde, ya que en base a eso se verá si puede ingresar en el entretiempo para jugar la segunda mitad del choque inicial del grupo H, también integrado por Uruguay y Arabia Saudita, que juegan más tarde.

El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, campeona en 1930 y 1950, en el Estadio Akron de las Chivas de Guadalajara, el 26 de junio.

Así forma España para el debut en el Mundial 2026

El once escogido por Luis de la Fuente es: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente

; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Gavi, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres.

Por su parte, Bubista paró a su selección de la siguiente forma: Vózinha; Sidny Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira; Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Ryan Mendes; Livramento.