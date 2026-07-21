¿Por qué no juega Leo Messi con el Inter Miami en la reanudación de la MLS?

Se terminó la edición del Mundial 2026 con la selección de España como gran vencedor que le quitó la ilusión a Lionel Messi y compañía sus aspiraciones de ser bicampeones del mundo tras lo conseguido en Qatar 2022.

Por lo tanto, la actividad en algunas ligas del mundo se ha vuelto a reanudar y una de ellas es la Major League Soccer, sin embargo, Lionel Messi al igual que su compañero y amigo Rodrigo De Paul, tienen a disposición oficial 21 días de vacaciones obligatorias luego de su participación en la justa mundialista.

AHORA I El capitán, en casa: Lionel Messi arriba a Rosario con su familia para pasar unos días de descanso luego del Mundial. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/89LMenkfeX — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 21, 2026

Por ese motivo, el goleador del equipo no estará presente en el juego de media semana frente al Chicago Fire que será el debut de Robert Lewandowski como nuevo jugador de la ciudad de los vientos.

Los cinco partidos que se perdería Leo

👋 ¡HOLA, LEO! Así arribó Messi a Rosario luego de la Copa del Mundo y ya está en su casa en Funes. pic.twitter.com/y2jchi9DAr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Si el capitán decide tomar sus vacaciones completas, se ausentará de hasta cinco juegos oficiales, además del All-Star Game de la MLS 2026, encuentro que ha sido convocado desde 2024, pero que por distintas razones no ha podido presenciar.

Los partidos serían tres encuentros de la Major League Soccer frente a Chicago Fire esta semana (22 de julio), Montréal el próximo fin de semana (25 de julio) y Columbus Crew (1 de agosto) y al menos dos de la Leagues Cup 2026 frente al Atlético de San Luis (5 de agosto) y Monterrey (8 de agosto).

Una vez dicho eso, el ocho veces Balón de Oro estaría a disposición para regresar a la acción el 12 de agosto en la Jornada 3 de la Primera Fase de la Leagues Cup 2026 frente al Club León.

Aunque es probable que el capitán reporte desde días antes, en lo que se vuelve a poner en ritmo para su retorno a las canchas.