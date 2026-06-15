Comienza la acción de Uruguay en este Mundial 2026. En el debut, la Celeste se enfrenta a Arabia Saudita, un rival que a priori parece accesible pero que ya demostró que le gustan los batacazos, como el que protagonizó en Catar 2022 al derrtar a Argentina.

Una de las sorpresas en la convocatoria de Marcelo Bielsa fue la ausencia de Luis Suárez. El jugador del Inter Miami ya está al final de su carrera pero igual parecía que podía tener su "Last Dance" en esta Copa del Mundo.

¿Por qué no juega Luis Suárez el Mundial 2026 con Uruguay?

Como decíamos, Luis Suárez no estará en el Mundial 2026. Sin embargo, su ausencia no se debe a una lesión ni a que haya rechazado una posible convocatoria. El histórico delantero uruguayo había dejado en claro que estaba dispuesto a regresar a la selección si Marcelo Bielsa lo consideraba necesario, pero finalmente el entrenador decidió no incluirlo en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Cuando anunció su retiro de la Celeste en septiembre de 2024, muchos dieron por cerrada su etapa en la selección. Con el correr de los meses, sin embargo, el propio Suárez reconoció que seguía disponible para colaborar si el cuerpo técnico entendía que podía aportar algo dentro o fuera de la cancha. Esa posibilidad alimentó las especulaciones de cara al Mundial, sobre todo por el peso que tiene su figura dentro de la historia reciente del fútbol uruguayo.

Uruguay v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024: Third Place Match | Omar Vega/GettyImages

No se trata de un jugador más. Suárez es el máximo goleador histórico de Uruguay y disputó cuatro Mundiales consecutivos, desde Alemania 2006 hasta Catar 2022. Además, fue una de las caras más representativas de una generación que devolvió a la Celeste al primer plano internacional, con la semifinal de Sudáfrica 2010 como uno de sus mayores logros.

Aun así, Bielsa mantuvo la línea que había seguido durante todo su ciclo. El entrenador apostó por los futbolistas que formaron parte del proceso de clasificación y continuó con la renovación generacional del plantel. En ese contexto, nombres como Darwin Núñez, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Ronald Araújo aparecen como las piezas centrales del presente y el futuro de la selección.

Por eso, aunque Suárez nunca cerró completamente la puerta a una última experiencia mundialista, la decisión final fue exclusivamente futbolística. Bielsa entendió que Uruguay debía afrontar el Mundial 2026 con el grupo que venía trabajando desde el inicio de su proyecto y el goleador histórico de la Celeste quedó fuera de la convocatoria.