¿Por qué no juega Mbappé con el Real Madrid ante el Manchester City?

El Real Madrid afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada sin su máxima figura. Kylian Mbappé quedó descartado para el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, que se disputará este miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El atacante francés arrastra molestias en la rodilla izquierda que lo obligaron a detener su actividad para evitar una lesión mayor. En el club blanco no solo preocupa su ausencia en el primer encuentro de la serie, sino también la posibilidad de que tampoco llegue en condiciones al partido de vuelta, programado para el 17 de marzo en el Etihad Stadium.

Una lesión que arrastra desde diciembre

El origen del problema físico se remonta al 7 de diciembre, cuando Mbappé sufrió un esguince en la rodilla durante un partido de LaLiga ante el RC Celta de Vigo. Desde entonces, el delantero convivió con molestias que limitaron su rendimiento durante varios encuentros.

Su último partido fue el 21 de febrero frente a CA Osasuna, tras lo cual decidió frenar su actividad para enfocarse en una recuperación completa. Incluso viajó a Francia para someterse a tratamientos específicos con especialistas de su confianza.

De acuerdo con el periodista Antoine Simonneau, corresponsal de L'Équipe, el futbolista prioriza evitar riesgos que puedan comprometer el tramo final de la temporada. El entorno del jugador considera fundamental que vuelva únicamente cuando esté completamente recuperado, luego de haber jugado durante semanas con dolor.

Un Madrid golpeado por las lesiones

La baja de Mbappé se suma a una extensa lista de futbolistas del Real Madrid que atraviesan problemas físicos. Entre ellos aparecen Jude Bellingham, afectado por una lesión en el tendón de la corva, y Rodrygo, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo.

También permanecen fuera de acción Dani Ceballos, David Alaba, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Raúl Asencio, lo que complica el armado del equipo para el compromiso europeo.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa también pelea por el título en la liga española. El Madrid marcha segundo con 63 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona, en una temporada cargada de exigencias y con el calendario al límite.

Sin Mbappé, el desafío ante el City se vuelve aún más complejo para un equipo que deberá reinventarse en ataque si quiere dar el primer golpe en la serie de Champions.

