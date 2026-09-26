¿Por qué no juega Pedri contra Inglaterra? La razón de su ausencia con España

España jugará contra Inglaterra este sábado 26 de septiembre en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. El vigente campeón del mundo se medirá ante a la selección que se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.

El encuentro despierta gran interés debido a la gran calidad de ambas plantillas y por los grandes choques que han protagonizado en años recientes.

La selección española dio a conocer su alineación titular para este enfrentamiento y la gran sorpresa del cuadro de Luis de la Fuente es que Pedri no aparece en el once inicial.

El estratega de la Furia Roja apostó por un mediocampo conformado por Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz para el choque frente a los Three Lions.

Empieza una nueva aventura.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para enfrentarnos a Inglaterra.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/hXcPiFhOLX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 26, 2026

¿A qué se debe la suplencia de Pedri ante Inglaterra?

La ausencia de Pedri en el once titular no se debe a que el jugador tenga una molestia física, sino a una decisión técnica de Luis de la Fuente. El estratega campeón del mundo optó por Fabián Ruiz de titular en lugar del jugador del FC Barcelona.

Pedri fue un jugador importante en la consecución de la segunda Copa del Mundo para España. El mediocampista de 23 años tuvo minutos en los siete partidos que la Furia Roja disputó en el certamen.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | David Ramos - UEFA/GettyImages

El jugador del Barcelona arrancó como titular en el Mundial 2026 en los tres partidos de fase de grupos, los dieciseisavos y octavos de final. Sin embargo, para los cuartos de final, semifinal y final, arrancó como suplente y entró al campo en la segunda mitad.

Pedri iniciará en el banquillo de suplentes este fin de semana y podría tener actividad dependiendo de las circunstancias del encuentro.