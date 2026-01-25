El FC Barcelona recibe este domingo al Real Oviedo con la ilusión de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga, aunque no la tendrán nada fácil contra los Oviedistas, que vienen en levantada y quieren salir de la zona de descenso.

Pedri será una de las bajas del equipo de Hansi Flick por la lesión muscular que sufrió en el bíceps femoral de la pierna derecha el pasado miércoles en la visita al Slavia Praga por UEFA Champions League, en lo que fue una trabajada victoria 4-2 para los catalanes. Se espera que esté aproximadamente un mes afuera de las canchas, y este sería el primer partido que se pierde por esta lesión.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

El FC Barcelona está momentáneamente abajo del Real Madrid en la tabla de posiciones por dos puntos, ya que el Merengue tiene un partido más por haber ganado el sábado ante el Villarreal. En la UEFA Champions League, que se define esta semana, está a solamente un triunfo de acceder de manera directa a los octavos de final: necesita vencer al Copenhague y esperar que PSG, Newcastle, Chelsea o Tottenham dejen puntos en el camino.



Hansi Flick: "Tendremos que estar muy concentrados desde el primer minuto"

El entrenador alemán palpitó el partido frente al Oviedo en rueda de prensa: "Jugamos en casa y eso siempre es un punto a favor. Sabemos que necesitamos los puntos y el objetivo es claro: ganar. Pero, más allá del rival, el partido va a depender mucho de nosotros, de cómo salgamos desde el inicio. Es un equipo que suele adelantarse pronto en el marcador, así que tendremos que estar muy concentrados desde el primer minuto".

"Hemos cometido algunos errores y por eso hemos encajado goles. Puede que sea una cuestión de concentración: durante los 90 minutos hay que estar muy atentos. Hemos visto a otros equipos defender con todo, y a veces, como atacamos bien, da la sensación de que el partido está controlado. Pero en defensa hay que mantener la atención en todo momento", cerró.