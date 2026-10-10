¿Por qué no juega Raphinha en el Barcelona vs Getafe?

El Barcelona se enfrenta este sábado al Getafe en el regreso de LaLiga luego de tres semanas de parón internacional. Hansi Flick recuperó a sus futbolistas a lo largo de la semana, pero no todos van a estar disponibles para jugar. De hecho, Raphinha se quedó afuera de la convocatoria para el partido correspondiente a la fecha 8.

El brasileño es el máximo goleador del equipo, con 14 tantos en ocho partidos y su ausencia llega en un momento complicado del calendario por los partidos a disputar durante octubre, entre ellos dos de la Champions League y el Clásico ante el Real Madrid.

¿Por qué Raphinha no juega contra el Getafe?

Raphinha sufrió un edema muscular en el muslo derecho durante el segundo amistoso de Brasil contra Australia, disputado hace nueve días. El delantero regresó a España con molestias y no pudo entrenarse a la par de sus compañeros durante la semana previa al encuentro contra los Azulones.

Según informó AS, el viernes salió al cesped antes que el resto del plantel para comprobar cómo respondía la zona afectada. Los resultados de la prueba no fueron satisfactorios y finalmente no participó de la práctica grupal.

Ante esta situación, Flick decidió reservarlo para evitar complicaciones en su recuperación. El DT confirmó que el goleador se va a perder también el compromiso ante el Galatasaray por la Champions. "No está lesionado de gravedad, pero tenemos que ir con cuidado porque la temporada pasada tuvo lesiones. No estará disponible ni el sábado ni el martes.", dijo el alemán en conferencia de prensa.

La intención del cuerpo técnico es concederle algunos días más de recuperación para evitar complicaciones a largo plazo. Su regreso podría ser entonces el sábado 17 de octubre contra el Real Betis por LaLiga, aunque dependerá de su evolución durante la próxima semana.

Posteriormente, el Barça va a visitar al PSG el martes 20 y recibirá al Merengue el domingo 25 de octubre.

De brasileño a brasileño. El candidato para ocupar el lugar de Raphinha en el ataque culé es Gabriel Jesus. El delantero aprovechó las tres semanas sin competencia y sin convocatoria a su selección para trabajar con Flick y, por eso, podría ingresar desde el inicio contra los dirigidos por José Bordalás. "Ha mejorado mucho y se ha adaptado a nuestro estilo. Estas semanas ha entrenado muy bien y está preparado", aseguró el DT.

Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Dani Olmo son lasa otras alternativas que maneja el cuerpo técnico para modificar el ataque.

Además de Raphinha, el Barça no contará con Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony Bardghji. Lo positivo es el regreso de Joan García, quien recibió el permiso médico para volver a competir después de perderse el encuentro ante el Sevilla por molestias en la rodilla derecha.