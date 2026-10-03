¿Por qué no juega Raphinha hoy con la selección brasileña contra la India?

La selección brasileña se enfrenta hoy, en su travesía por el mundo asiático, a la selección hindú. El combinado carioca acumula un empate y una victoria en los dos duelos que ha disputado en este parón de selecciones.

En ambos encuentros uno de los jugadores más destacados fue Raphinha. El delantero del Barcelona ha comenzado a asumir su nuevo rol en la selección brasileña, y es que además de haber ejercido como capitán en su segundo partido, circunstancia que ya ocurre en las filas del combinado culé, el ex del Leeds disputó el segundo choque contra Australia en su nueva demarcación, la de delantero centro.

Australia v Brazil | Ian Hitchcock/GettyImages

Raphinha tuvo que abandonar el encuentro contra Australia de hace apenas cuatro días en el descanso consecuencia de unas molestias musculares en el muslo, misma zona que le obligó a perderse gran parte (por no decir de forma completa) de la pasada Copa del Mundo en la que la selección brasileña cayó eliminada en los octavos de final contra Noruega, en un partido que pasará la historia porque Erling Haaland completó una de las mejores actuaciones individuales en ronda eliminatoria mundialística que se recuerdan.

El brasileño no estará presente en el partido de hoy contra la India, pues al finalizar el encuentro de esta misma semana cogió un vuelo a Barcelona para tratar su lesión. Desde el club culé han tranquilizado a la afición, pues todo apunta a que las molestias no son más que eso, y que el capitán del equipo de la ciudad condal podrá estar presente el próximo sábado en el encuentro que disputará el Barça en su estadio contra el Getafe.

Sevilla v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Raphinha cierra este parón con un gol y una asistencia en su haber, que ya se suman a los catorce goles y tres asistencias que ha acumulado en los ocho primeros partidos de temporada con el Barça. Si hoy se cerraran las votaciones para el Balón de Oro de la presente temporada, no habría ningún tipo de debate.