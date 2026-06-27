¿Por qué no juega Reece James con Inglaterra vs Panamá?

Inglaterra ya está clasificado a la próxima ronda del Mundial, a pesar del empate contra Ghana, aunque todavía tiene que definir en qué lugar finalizará dentro del Grupo L. La definición llegará este sábado frente a Panamá y Thomas Tuchel todavía debe resolver qué equipo pondrá desde el inicio.

Una de las ausencias confirmadas será la de Reece James. El lateral no viajó con el resto del plantel a Nueva Jersey debido a una lesión muscular sufrida durante el empate frente a las Estrellas Negras y continúa con un programa especial de rehabilitación. La decisión apunta a cuidar su recuperación con la intención de contar con él durante la fase eliminatoria si la evolución acompaña.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

El zaguero del Chelsea sintió una molestia en el bíceps femoral durante el encuentro mencionado y pidió asistencia cerca del final, aunque los Tres Leones ya habían realizado las cinco modificaciones permitidas y tuvo que terminar el partido sobre el campo. Todavía no se sabe si completar los últimos minutos agravó la lesión.

Desde entonces, el defensor permaneció en la sede de entrenamiento del seleccionado inglés. No participó de las últimas prácticas junto al grupo y trabaja de manera diferenciada con el cuerpo médico.

Tuchel transmitió tranquilidad respecto del estado del futbolista. "Tiene una lesión leve en el bíceps femoral. No se ha entrenado en los últimos dos días, ya realiza rehabilitación. Lo evaluaremos partido a partido y creemos que estará disponible durante el torneo", expresó el entrenador.

🗣️ "Nobody could see it coming, Reece was in good shape."



Thomas Tuchel reacts to the news Reece James' World Cup could be over. pic.twitter.com/vla4iUq42b — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 27, 2026

En otra intervención, el seleccionador volvió a referirse al estado del defensor. "Reece estaba en buenas condiciones. Nos encantaría contar con él porque es un jugador importante. No está disponible y encontraremos soluciones", dijo.

La baja es un desafío para Inglaterra porque sufren de una sequía de especialistas en esa posición. Tino Livramento quedó fuera de la convocatoria antes del inicio del Mundial por un problema similar y eso redujo las alternativas para Tuchel. Djed Spence aparece como la opción con mayor experiencia, aunque durante la última campaña actuó principalmente por el sector izquierdo. Jarrell Quansah, Ezri Konsa e incluso Trevoh Chalobah también figuran entre las variantes que analiza el cuerpo técnico.

Pese al golpe que significó la lesión, James decidió permanecer junto al plantel. El defensor quiere continuar cerca de sus compañeros, completar la recuperación e intentar sumar minutos si Inglaterra avanza a las siguientes rondas.