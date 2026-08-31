¿Por qué no juega Rodri con el FC Barcelona vs Rayo Vallecano?

El FC Barcelona se enfrentará al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou por la tercera jornada de LaLiga, donde el equipo de Hansi Flick intentará seguir con puntaje perfecto tras ganarle tanto al Elche como al Athletic Club.

En el partido ante los vascos se dio el tan ansiado debut de Rodri con la camiseta Blaugrana, aunque no podría estar en el once inicial contra los de Vallecas: “Rodri ha tenido problemillas estos días. Ya está bien. Ha entrenado bien. Todo tiene buena pinta. Siempre estará listo, pero ya veremos que hacemos”, explicó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

El MVP del Mundial 2026 seguramente integre el banquillo de suplentes y podría saltar al campo en el segundo tiempo si todo marcha bien para el Barça, aunque la evaluación final del jugador y el cuerpo técnico serán las que determinen si dirá presente o no. Su sentir en la entrada en calor podría dar una pauta.

FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En otro orden de novedades, el entrenador alemán respaldó la decisión de jugar con Raphinha como 9: “Como 9, inicia la presión. Él es algo que hace muy bien. Es uno de nuestros líderes y sabe perfectamente cuando empieza y todos siguen su dinámica. De cara a gol, lo hace muy bien. No es un problema para él. Fermín también podría jugar ahí. Al final, estuvo ahí y marcó. Es una muy buena situación”.







Sobre la plantilla en general, señaló: “En una temporada pueden ocurrir muchas cosas. Hoy por hoy, estamos bien. Todo tiene que ver como jugamos como equipo. No se trata de uno o dos jugadores, se trata de estar bien conectados y que haya espíritu de equipo. Trabajamos para que las cosas sean así. El ambiente en el vestuario es bueno. Es importante para alcanzar los objetivos. Tenemos jugadores fantásticos, pero el espíritu de equipo es importante”.