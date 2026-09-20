¿Por qué no juega Yan Diomandé en la visita del Real Madrid al Atlético de Madrid por LaLiga?

El Real Madrid buscará este domingo seguir entre los puestos de privilegio y no perderle pisada al FC Barcelona, que el sábado cumplió con la misión venciendo al Sevilla a domicilio por 3-1. Ahora, los de José Mourinho tendrán la difícil tarea de afrontar el derbi de la ciudad contra el Atlético fuera de casa.

Para este partido, AS informaba que el entrenador portugués tenía solamente una duda: Arda Güler o Yan Diomandé. Finalmente, fue el turco quien ganó la pulseada y se metió en el once titular para visitar el Metropolitano.

Respecto al partido con el Elche de la jornada pasada, ingresan Denzel Dumfries en lugar de Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham por el ya mencionado atacante marfileño, que aguardará por su oportunidad en el banquillo.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

El Real Madrid está segundo de LaLiga con 15 puntos y un partido menos, por lo que en caso de ganar quedaría a tres del FC Barcelona que mantiene puntaje ideal. El Merengue solo cayó contra el Real Betis, en La Cartuja, en una noche donde no le salió nada: un gol anulado y un penal errado por Kylian Mbappé en la adición del segundo tiempo.

La próxima parada en el calendario de la Casa Blanca será tras el parón internacional de selecciones recibiendo en el Bernabéu al Villarreal el 10 de octubre. Tras eso, viajarán a Roma para jugar la segunda jornada de la UEFA Champions League. El Clásico ante el FC Barcelona empieza a asomarse y saben que deben llegar en la mejor forma posible para intentar torcer el brazo del bicampeón de LaLiga.

El once del Real Madrid para visitar al Atlético

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr.

Delantero: Kylian Mbappé