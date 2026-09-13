¿Por qué no llegaron Luis Chávez y Nelson Deossa al América?

La afición del América no estaba nada contenta con el mercado de fichajes del club para el Torneo Apertura 2026, sin embargo, poco a poco la directiva fue añadiendo piezas en cada una de las zonas, lo que debió darle alegría a los seguidores que creían no tener argumentos para pelear el título.

Presentamos oficialmente a las 6 Águilas que reforzarán nuestro plantel de cara al AP26. El compromiso de América con el profesionalismo y con su afición se mantiene. Como siempre, apuntamos a lo más alto y lucharemos partido a partido por nuestros objetivos: títulos.



Vayamos… pic.twitter.com/H29qMbNk5t — Club América (@ClubAmerica) September 12, 2026

El estadounidense Edwin Cerrillo, los colombianos Miguel Borja y Oscar Perea, además del español Carlos Álvarez, fueron los primeros fichajes de las Águilas. Después, vino la baja del defensa uruguayo Sebastián Cáceres, que se marchó al Celta de Vigo de España. Debido a dicha partida, las últimas dos incorporaciones fueron los zagueros charrúas Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, del Bahía de Brasil y el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, respectivamente.



A pesar de esto, hubo dos nombres que se barajaron largo rato en la mesa azulcrema: Luis Chávez y el colombiano Nelson Deossa, quienes estuvieron alguna vez bajo el mando del técnico uruguayo Guillermo Almada, quien pidió directamente sus fichajes. Supuestamente, el estratega charló con el mundialista mexicano, pero no pudieron llegar a un acuerdo con el Dinamo Moscú de Rusia.



Sobre el tema, el presidente deportivo del club, Santiago Baños, reconoció que sí hubo acercamientos, pero hubo circunstancias que orillaron al equipo a no seguir con las negociaciones.

Santiago Baños y Antonio Ibrahim en conferencia de prensa, durante la presentación oficial de nuestros refuerzos de cara al Apertura 2026. 🎙️ pic.twitter.com/snI4WEgebm — Club América (@ClubAmerica) September 13, 2026

“Con Chávez teníamos todo arreglado, estábamos cerca pero un día antes del cierre de mercados su directiva viró la negociación. Nosotros no podemos hacer una transferencia directa, íbamos a hacer un fondo inglés o que el jugador rescindiera su contrato para luego nosotros pagarle al jugador. El club ruso no quiso ninguna de esas dos opcones y por eso se volvió prácticamente imposible la contratación de Luis. Con Deossa, Queríamos a Deossa, pero el Betis puso un precio que no creíamos que era el que podíamos pagar. Se descartó”, indicó.



Hablando sobre los otros refuerzos que sí arribaron a Nido, el directivo se dijo muy contento y orgulloso, pues cree que podrán lograr los objetivos que se están planteando en este semestre.



“Estamos contentos. Es verdad que no es el tiempo que queríamos, nos hubiera encantando contar con los refuerzos desde el principio del torneo pero no fue así. Estamos contentos con todos los jugadores que llegaron a representar este escudo y a sumarse a un proyecto que estamos reconstruyendo. Estamos seguros que con su talento y dedicación lograremos los objetivos”, dijo.

🦅AMÉRICA🦅



SANTIAGO BAÑOS HABLA DE LUIS CHÁVEZ Y NELSON DEOSSA



“Con Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca, pero su club viró la negociación”.



“Con Deossa no creíamos que valía el precio que puso el Betis”.@TUDNMEX pic.twitter.com/QBmsVQDPOy — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 12, 2026

Por último, Baños habló sobre el futuro del chileno Víctor Dávila, quien está lesionado desde el semestre pasado, razón por la cual ni siquiera fue registrado. Al mismo tiempo, habló que seguirá utilizando al brasileño Ícaro Da Conceiçao gracias a que tiene credenciales para ello.



“Dávila no está registrado, tenemos ocho cupos de primer equipo registrados e Ícaro ocupará un carnet único desde la sub-21 para seguir jugando con el primer equipo”, finalizó el exfutbolista.