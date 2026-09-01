¿Por qué no llegó Joao Pedro a Cruz Azul?

Como se informó en este medio, durante el pasado mercado, Joao Pedro, vigente bicampeón de goleo de la Liga MX estuvo muy cerca de llegar a las filas de Cruz Azul. En algún punto la gestión llegó incluso a parece cerrada al cien por ciento entre todos los involucrados en la misma.

Sin embargo, en fichaje no se concretó ya que hubo detalles finales que cambiaron entre clubes luego de una doble lesión que involucró al propio Joao y a Amaury Morales de Cruz Azul. Así lo ha confirmado ahora el presidente del club campeón de la Liga MX, Víctor Velázquez.

LO QUE HUBIERA SIDO 😨🚨



Víctor Velázquez reveló que Cruz Azul estuvo muy cerca de cerrar el fichaje de Joao Pedro 💣



Contó por qué se cayó 😳



📹 Jorge Flores pic.twitter.com/6a1co90mOW — MedioTiempo (@mediotiempo) September 1, 2026

Creo que no tenemos un equipo que que digamos hoy ‘nos hace falta un refuerzo’, ¿sí? Se nos cayó alguno en su momento, por supuesto, y se los puedo decir: Joao Pedro, ya prácticamente estábamos cerrando con él.¿Y qué pasó? Que una desgracia. Un viernes se rompe Joao Pedro y un sábado se rompe Amaury Morales, que íbamos a hacer ese cambio y ya estaba prácticamente hecho. Víctor Velázquez

El directivo que el club lejos de lamentarse por los fichajes fallidos, prefiere trazar los caminos alternos a seguir dentro y fuera de la cancha.

Entonces, bueno, son cosas que suceden y pues ni modo. Así es y pues a darle para adelante. Y no por esto pues vamos a a tomar decisiones a la ligera y y hacer cosas pues que que al rato pues no te funcionen. Víctor Velázquez

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar con los temas de mercado, Velázquez confirmó el traspaso de Lira al Mónaco, cumpliendo así su promesa con el jugador.

De Lira, hasta hace un momento supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que llevamos en el proceso de su contratación. Sí, nos tardamos algo por andar rebotando la negociación, desde mi punto de vista mejoramos las condiciones, ta vez hubiésemos querido otras, pero nos sentimos tranquilos. Fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyar si había una oferta de Europa, que era su ilusión y adelante, sí nos demoramos, pero al final el Mónaco tampoco tenía plazas, ahorita la está liberando y ya se está concretando. Víctor Velázquez