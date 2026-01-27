¿Por qué no progresa la llegada de Raphael Veiga al América?

La negociación entre el Club América y Raphael Veiga sigue viva, pero también estancada. Aunque el interés es real y mutuo, el fichaje no termina de despegar. En Coapa reconocen que el brasileño es un objetivo prioritario, pero hoy el movimiento está condicionado por factores administrativos.

Hasta el momento, América no ha presentado una oferta formal a Palmeiras. Todo lo avanzado se mantiene en el terreno verbal, con intercambios de intención y predisposición entre las partes. Existe entendimiento en términos generales, pero sin documentos ni cifras oficiales, la operación sigue sin poder activarse.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



La negociación por Veiga sigue firme, tanto América como el jugador se mantienen con interés. ✅



Sin embargo, América aún esperar liberar su última plaza de NFM para avanzar con el Brasileño. 🙄



¿Opiniones? 🤔



📰 vía: @ESPNmx pic.twitter.com/C1XP83Mohn — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) January 26, 2026

El principal obstáculo no es deportivo ni económico, sino reglamentario. América no cuenta actualmente con plazas de extranjero disponibles, una situación que le impide avanzar al siguiente paso. Mientras no se libere ese espacio, la directiva azulcrema tiene las manos atadas para formalizar cualquier propuesta.

En Palmeiras la postura es clara: esperan. El club brasileño sabe del interés del América y del deseo del jugador de escuchar la propuesta, pero también necesita certezas. Sin una oferta concreta, el escenario no cambia y el tiempo comienza a jugar en contra del equipo mexicano.

Raphael Veiga, por su parte, se mantiene atento a los movimientos. El mediocampista ha dado señales positivas y no ha cerrado la puerta a una salida rumbo a la Liga MX. Sin embargo, su entorno entiende que no puede esperar indefinidamente mientras otras opciones podrían aparecer en el mercado.

Santos v Palmeiras - Brasileirao 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El riesgo para América es evidente. La paciencia del jugador no es infinita y Palmeiras tampoco está obligado a sostener una negociación inconclusa. En Coapa saben que, si no resuelven pronto el tema de las plazas de extranjero, el fichaje podría enfriarse de manera definitiva.

La directiva azulcrema trabaja contrarreloj para destrabar salidas que permitan liberar ese último cupo. Algunas negociaciones paralelas avanzan, pero ninguna está cerrada. Cada día que pasa sin definición aumenta la presión interna y externa sobre una operación que ilusiona a la afición.

Por ahora, el caso Raphael Veiga permanece en pausa. América tiene claro el objetivo, el jugador sigue esperando y Palmeiras observa con cautela. El margen de maniobra existe, pero es corto. Si Coapa no actúa pronto, el anhelo de vestir de amarillo al brasileño podría quedarse solo en palabras.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CLUB AMÉRICA