¿Por qué Pedri no está en la alineación titular de España contra Bélgica?

España enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja es el único equipo en todo el torneo que no ha recibido gol, sin embargo, Luis de la Fuente hace cambios para su once.

El mediocampo de español tendrá como titular a Fabián Ruiz, en lugar de Pedri. La estrella del Barcelona no mostró indicios de lesiones en su último encuentro, por lo tanto, se pueden sentir ciertas dudas sobre su salida del once.

Aunque no hay una razón específica, el cambio se puede deber a una decisión técnica del entrenador. La Copa del Mundo de Pedri no ha sido la mejor, a pesar del nivel grupal. Acumula cinco partidos jugados, 396 minutos disputados, sin embargo no tiene asistencia ni gol registrados.

Por lo tanto, el centro del campo de España ahora será dirigido por Rodri, Fabián Ruiz, y Dani Olmo.

El ganador de esta llave entre españoles y belgas enfrentará el 14 de julio a Francia, quien se ha mostrado como la gran favorita del Mundial.