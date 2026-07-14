¿Por qué Pedri no va de titular en la semifinal España contra Francia?

Rumbo a la semifinal entre España y Francia del Mundial 2026, el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente, tomó de nuevo una decisión que puede ser controversial para algunos.

El mediocampista y estrella del Barcelona, Pedri, quedó fuera del once titular para enfrentar a los galos y meterse a una final por primera vez en 16 años.

En el lugar del canario, entrará Fabián Ruiz, quien ya lo hizo en el encuentro de cuartos de final, donde derrotaron 2-1 a su similar de Bélgica.

🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Francia.



¡Queremos estar en la final! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/HG73ITkT4M — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026

La decisión del entrenador español viene a consecuencia del desempeño de Pedri durante toda la Copa del Mundo. Junto a Lamine Yamal, son dos de los futbolistas más criticados por sus actuaciones.

Además, cabe resaltar que Ruiz fue el anotador del primer tanto ante los belgas. Lo cual ya lo separa de su compatriota competidor, pues Pedri no ha conseguido ni gol ni asistencia durante toda la justa mundialista.

Finalmente, se desconoce o no se ha reportado si el ex de las Palmas está cargando con alguna lesión o molestia muscular.