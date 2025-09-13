¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el América vs Chivas en Estados Unidos?

Aunque estos dos equipos viven realidades totalmente diferentes, sin duda alguna, el encuentro entre América y Chivas de Guadalajara es el gran clásico de la Liga MX.

Las Águilas llegarán a esta edición del Clásico Nacional como segundo lugar de la tabla general con 17 puntos, mientras que el Rebaño Sagrado marcha en la antepenúltima posición con apenas cuatro unidades.

En sus 15 enfrentamientos más recientes en la Liga MX, América tiene números positivos frente al Guadalajara. En este periplo, el equipo de Coapa suma siete victorias, cinco empates y apenas tres derrotas.

La última vez que Chivas derrotó al América en la Liga MX fue en la semifinal de vuelta del ya lejano Clausura 2023, cuando los rojiblancos se impusieron por marcador de 1-3 ante los azulcremas con goles de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco.

America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2023 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

A continuación te contamos qué alternativas tendrás para ver en vivo el partido entre América y Chivas si vives en Estados Unidos.

¿Dónde ver el Clásico Nacional América vs Chivas en EEUU - streaming?

Si vives en la Unión Americana, estas son las opciones que tendrás para seguir el Clásico Nacional en vivo. El partido entre América y Chivas se podrá ver a través de las señales de Univision y TUDN.

Chivas v America - 2025 Concacaf Champions Cup | Simon Barber/GettyImages

Asimismo, el clásico más importante del futbol mexicano se podrá ver a través de streaming en la plataforma VIX Premium.

El duelo entre las Águilas y el Rebaño se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 23:00 horas (ET).