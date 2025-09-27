¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el América vs Pumas en Estados Unidos?

Después de la fecha doble a mitad de semana el Club América recibirá al Club Universidad Nacional en la frontera en el compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro será este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas de la Ciudad de México y a las 23:05 horas de Estados Unidos.

Después de la primera mitad del certamen regular, el cuadro azulcrema es cuarto de la clasificación con 21 puntos y el conjunto felino es noveno de la clasificación con 13 unidades ambos con 10 compromisos jugados.

El cuadro de las águilas viene de una victoria ante el Atlético de San Luis desde el Alfonso Lastras con una anotación de Alejandro Zendejas.

Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes suelen regalarnos buenos enfrentamientos, ambos clubes intentarán sumar para subir escalones y quedar lo más arriba posible de la clasificación.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Tendremos una edición más del Clásico Capitalino | Jam Media/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club América son emitidos en exclusiva por Televisa y TUDN en sus señales de streaming como ViX.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en TUDN USA y Univision, además del servicio de streaming mediante la señal de Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX y CBS Sports Network.

Canales: TUDN USA y Univision.