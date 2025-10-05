¿Por qué plataforma de streaming ver en vivo el Tijuana vs Monterrey en Estados Unidos?

Este domingo 5 de octubre el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente recibe al Club de Fútbol Monterrey en la frontera en el compromiso correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo desde el Estadio Caliente a las 23:05 horas del Este de Estados Unidos, 21:05 horas de la Ciudad de México y 05:05 horas de España.

Después de once fechas del certamen regular, el conjunto tijuanense es sexto lugar de la clasificación con 19 puntos y el conjunto regiomontano es sublíder de la clasificación con 25 unidades al igual que el Deportivo Toluca FC, pero los Diablos Rojos con una diferencia de goles de 17 muy superior a la de 6 de la Pandilla.

El cuadro fronterizo viene de dar la sorpresa al haber derrotado en casa y haberle quitado el invicto al Club de Fútbol Cruz Azul por 2-0. Mientras que, los regios vienen de haber vencido en casa por la mínima diferencia 1-0 a Santos Laguna con un tanto de Lucas Ocampos.

Por lo tanto, este enfrentamiento será muy interesante debido a que ambos clubes pueden ofrecernos un gran duelo ya que los dos están teniendo un buen rendimiento ocupando los primeros sitios de la tabla general y son de los favoritos a ir por el título liguero.

Tijuana vs Monterrey se medirán en la Fecha 12 | Azael Rodriguez/GettyImages

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Club Tijuana es transmitido por Televisa en Estados Unidos | Sergio Mejia/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente son emitidos en exclusiva por Tubi México, Caliente TV y FOX en la señal de streaming.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión en TUDN USA, además del servicio de streaming mediante la señal de ViX.

Canal: TUDN USA.