¿Por qué razón Javier Hernández no es elegible para el duelo entre Chivas y Necaxa?

La derrota de Chivas el pasado fin de semana en contra del Toluca deja la cuadro de Verde Valle en un escenario complejo dentro de la Liga MX. El equipo no está una vez más ni siquiera en zona de repechaje, e incluso parece que pensar en liguilla directa ya es una opción irreal.

Este miércoles en el encuentro de doble jornada, el rebaño recibe al Necaxa. Este encuentro, además del morbo del regreso de Fernando Gago a Guadalajara, es vital para las aspiraciones de los dos equipos. A pesar de ello. Chivas deberá encarar el mismo con una baja que no estaba en planes.

Javier Hernández causa baja para el partido en contra del cuadro de los 'Rayos'. Se entiende que el mexicano recibió un golpe en el partido contra el Toluca, mismo al cual ingresó en el medio tiempo. Si bien el veterano no tiene una lesión como tal, si cuenta con malestares que le impiden jugar este martes.

Tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico prefieren tirar de prudencia y no arriesgar a Javier. Se entiende que el delantero sí podría ser elegible para el próximo viernes, fecha en la que Chivas visitará al Puebla, un partido en el que el rebaño está obligado a ganar con los ojos cerrados.

Hernández sigue dentro de su gira del adiós con el Guadalajara. La misma está siendo muy gris, pues en lo que va del torneo se ha perdido el 70 por ciento de los partidos contando el duelo ante Necaxa.

