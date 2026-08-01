¿Por qué Rodolfo Rotondi no jugará el Cruz Azul vs Atlante?

Cruz Azul recibirá al Atlante este sábado 1 de agosto en el Estadio Azteca en partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto cementero, vigente campeón del futbol mexicano, saldrá como claro favorito ante los Potros de Hierro, la plantilla más modesta. Sin embargo, un jugador clave de la Máquina Celeste se perderá este encuentro.

Se trata de Carlos Rotondi. El extremo de Cruz Azul, héroe en la final del Clausura 2026 ante Pumas, no estará disponible para tener minutos este fin de semana. De acuerdo con información del reportero Gerardo González, el jugador no está contemplado dentro de la convocatoria para el duelo ante Atlante debido a una fascitis plantar.

El atacante argentino no entrenó a la par de sus compañeros durante la semana y no será tomado en cuenta para el choque ante los atlantistas.

🚂 Fuera de la convocatoria por fascitis plantar.



Buscarán que esté para la Leagues Cup. https://t.co/P9j29B2E2F — Gerardo González (@gerardoo_gh) August 1, 2026

Este reporte señala que el club de La Noria buscará recuperar a Rotondi para afrontar la Leagues Cup, el torneo organizado por la Liga MX y la MLS. La actividad de los cementeros en dicho certamen arrancará el jueves 6 de agosto ante el Philadelphia Union en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania.

Este sin duda alguna será un duro golpe para Cruz Azul, ya que Rotondi se ha vuelto en un elemento clave para la institución. El extremo argentino de 29 años ha disputado un total de 172 partidos con los celestes, en los que ha anotado 29 goles y dado 27 asistencias.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La Máquina ha tenido un arranque irregular en el Apertura 2026. Si bien el equipo lleva paso perfecto en las primeras dos fechas, el rendimiento colectivo de la escuadra comandada porJoel Huiqui no ha sido el esperado.

Christian Ebere se perfila para tomar el lugar de Rotondi como extremo izquierdo en lo que este se recupera de su lesión.