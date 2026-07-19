¿Por qué sale de cambio Lisandro Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?
El futbolista fue el primer amonestado del partido
Se ha jugado ya el primer tiempo de la final entre Argentina y España, por el Mundial 2026, y la selección campeona del mundo ya tuvo que gastar su primera ventana de cambio.
Lisandro Martínez, el defensa central que ha sido fundamental en el esquema táctico de Lionel Scaloni, tuvo que salir de cambio por una lesión. Quien entró a relevarlo, fue Nicolás Otamendi. Los argentinos no se han encontrado del todo en el partido, España es quien lleva, hasta el momento, los hilos del encuentro.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Add us as a preferred source on GoogleFollow
Published | Modified
JAIME GARZA
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.