¿Por qué sale de cambio Lisandro Martínez en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

Se ha jugado ya el primer tiempo de la final entre Argentina y España, por el Mundial 2026, y la selección campeona del mundo ya tuvo que gastar su primera ventana de cambio.

Lisandro Martínez, el defensa central que ha sido fundamental en el esquema táctico de Lionel Scaloni, tuvo que salir de cambio por una lesión. Quien entró a relevarlo, fue Nicolás Otamendi. Los argentinos no se han encontrado del todo en el partido, España es quien lleva, hasta el momento, los hilos del encuentro.

🤕❌ Heartbreak for Lisandro Martínez, forced out with an injury. pic.twitter.com/BbxmXXoLjY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

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