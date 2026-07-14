¿Por qué Saliba salió de cambio apenas al minuto 30' del Francia vs España?

Wiliam Saliba tuvo una gran temporada con el Arsenal y estaba teniendo un sólido Mundial con Francia, pero llegaron de nuevo las lesiones.

Apenas al minuto 30' de la primera mitad en la semifinal contra España, el defensa central tuvo problemas físico y por ello, tuvo que salir de cambio.

Cabe recordar que comenzando casi la Copa del Mundo se dieron distintos reportes sobre su estado físico. Su condición para jugar llegó al punto de que se especuló y se reportó que se podía perder todo el torneo, pero al final logró recuperarse.

Saliba fue sustituido por Maxence Lacroix, quien juega en el Crystal Palace. Tuvo muy poco tiempo para calentar, pero no se vio afectado en los primeros minutos de su actividad.