¿Por qué salió Cole Palmer del encuentro entre el Manchester United y el Chelsea?

Este fin de semana pareciera que el Chelsea se levantó de la cama con el pie izquierdo y es que ya caen dos goles por cero frente al Manchester United en esta Jornada 5 de la Premier League 2025/26 y además parece que han perdido a uno de sus mejores jugadores por una lesión.

Todo comenzó mal para los Blues ya que apenas a los cinco minutos del encuentro Robert Sánchez se fue expulsado por una falta fuera del área siendo el último hombre, ahí tacleó a Bryan Mbeumo y consiguió llevarse un cartón rojo directo, lo cual dejó en desventaja a su equipo de manera casi inmediata.

Ante esto, parecía que Enzo Marezca iba a realizar algunos cambios por mera estrategia luego de tener que meter a su portero suplente y ajustar algunas cosas dentro del campo, fue así que salió Estevao y Pedro Neto solo un minuto más tarde, pero ahí no terminó esta historia, ya que al minuto 21 el encuentro también fue sustituido Cole Palmer para darle entrada a Andrey Santos.

Cole Palmer is substituted against Man United after just 21 minutes 🔁 pic.twitter.com/MsqoCCu3jP — Premier League (@premierleague) September 20, 2025

De inmediato se comenzó a especular sobre las razones de este movimiento, siendo el Capitán Frío uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero de acuerdo a Goal.com en su minuto a minuto, el inglés habría sufrido una lesión en la ingle, misma que ya veía aquejándolo desde hace unas semanas pero no se había logrado recuperar del todo.

Al momento de ser sustituido vimos a Palmer ponerse su cazadora e irse directamente a los vestuarios sin pasar siquiera por la banca, lo que por un momento parecía un berrinche, pero que al parecer era más una muestra de frustración debido a la situación del partido y a la personal.