¿Por qué fue reemplazado Cristiano Ronaldo en el Portugal vs Croacia?

En un hecho sin precedentes en la presente copa del mundo, mientras Portugal empataba 1-1 contra Croacia en los 16avos de final del Mundial 2026, con la opción latente de que todo se definiera en tanda de penales, el entrenador Roberto Martínez decidió sacar del terreno de juego a Cristiano Ronaldo, quien había marcado previamente el empate a un gol y que podría haber vivido su último partido como futbolista profesional.

¿Por qué salió de cambio Cristiano Ronaldo en el Portugal vs Croacia?

A falta de que se informe algo distinto, la decisión parece atender cuestiones tácticas. No hubo una lesión de por medio ni nada al respecto, lo que vuelve todavía más polémica la decisión del estratega Martínez.

No obstante, las modificaciones terminaron favoreciendo al conjunto de Portugal, que marcaron el 2-1 por conducto de Gonçalo Ramos al minuto 94, en un remate de cabeza que por momentos hizo recordar a Cristiano Ronaldo y sus mejores tiempos como futbolista profesional.

Los dirigidos por Roberto Martínez se enfrentafrían a la selección de España en los octavos de final, en lo que se perfila como uno de los cruces más electrizantes en la presente copa del mundo, cuyo vencedor se metería de lleno a la lista de favoritos para quedarse con el título.

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