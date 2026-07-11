¿Por qué salió Erling Haaland ante Inglaterra? La razón de su cambio en el tiempo suplementario
Inglaterra le ganó por 2 a 1 a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras se estaba disputando el tiempo suplementario, la sorpresa llegó cuando vimos que Haaland era reemplazado en el entre tiempo del alargue.
En el primer tiempo del suplementario se vio al delantero del City correr con alguna dificultad, posiblemente cansado tras el desgaste realizado durante todo el partido.
En principio, el motivo el cambio parecería obedecer a esta razón ya que no se evidenció que tuviese alguna lesión.
Primer Mundial de Haaland
Erling Haaland llegó al partido frente a Inglaterra como una de las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero había marcado siete goles antes de los cuartos de final y había sido decisivo en el recorrido histórico de Noruega, que alcanzó esta instancia por primera vez. Su actuación más impactante fue ante Brasil, cuando anotó los dos tantos del triunfo 2-1 que eliminó a la selección sudamericana en los octavos.
Ante Inglaterra, Haaland volvió a ser una referencia constante para la defensa rival y participó en varias de las acciones más discutidas del encuentro, entre ellas el gol anulado a Noruega por una infracción suya dentro del área. Sin embargo, no pudo completar el partido y fue reemplazado durante la pausa entre los dos tiempos del alargue.
Por el momento, no trascendió una explicación oficial que confirme una lesión concreta. El cambio podría haber estado relacionado con el enorme desgaste físico: el encuentro superó los 105 minutos y se disputó bajo temperaturas extremas en Miami. Haaland ya había reconocido cansancio durante fases anteriores del torneo, mientras que el cuerpo técnico noruego había advertido antes del partido sobre las exigentes condiciones climáticas
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Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.