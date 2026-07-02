¿Por qué se anuló el gol de Cucurella contra Austria?
La selección de España enfrentaba en un partido sumamente cerrado a su similar de Austria. Las opciones de gol eran escasas, pero en un tiro de esquina Marc Cucurella aprovechó un par de rebotes para definir y anotar el primero, mismo que sería anulado.
Acorde a la decisión del árbitro, previo al remate del nuevo jugador del Real Madrid, se dio una falta sobre el portero austriaco. Según el colegiado, Cubarsí contactó en el área chica a Alexander Schlager y eso evitó que pudiera cortar el centro.
A consecuencia de dicha acción, se pita falta y el remate del zurdo queda ya sin efecto alguno. Eso sí, cabe recordar que no hay una regla específica en el reglamento que indique no puede haber contacto entre jugador y portero.
A pesar del gol aunlado, España siguió avanzando con constantes ataques hasta que Mikel Oyarzabal anotó el primer tanto del encuentro. Curiosamente, fue en asistencia de Cucurella.
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