¿Por qué se anuló el gol de Vinicius Jr. al Olympiacos?

El Real Madrid arrancó perdiendo frente al Olympiacos, pero lo dio vuelta gracias a sus figuras: primero fue Kylian Mbappé el que golpeó con un hattrick, mientras que Vinicius Jr. anotaba el primero de su cuenta personal para el 4-1 parcial en Atenas.

El pase largo encontró a Vini, que se asoció con Mbappé y terminó sacando el remate de derecha desde el vértice izquierdo del área, alejando la pelota del portero griego para el cuarto gol, pero a la hora del remate a distancia que sirvió para romper la línea defensiva, el brasileño se encontraba fuera de juego.

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Con este resultado, el Real Madrid queda momentáneamente cuarto de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con 12 puntos.