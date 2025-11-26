¿Por qué se anuló el gol de Vinicius Jr. al Olympiacos?
El Real Madrid arrancó perdiendo frente al Olympiacos, pero lo dio vuelta gracias a sus figuras: primero fue Kylian Mbappé el que golpeó con un hattrick, mientras que Vinicius Jr. anotaba el primero de su cuenta personal para el 4-1 parcial en Atenas.
El pase largo encontró a Vini, que se asoció con Mbappé y terminó sacando el remate de derecha desde el vértice izquierdo del área, alejando la pelota del portero griego para el cuarto gol, pero a la hora del remate a distancia que sirvió para romper la línea defensiva, el brasileño se encontraba fuera de juego.
Con este resultado, el Real Madrid queda momentáneamente cuarto de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con 12 puntos.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo