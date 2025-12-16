¿Por qué se aplazó media hora el partido del FC Barcelona?
El FC Barcelona arrancará este martes su campaña en la búsqueda del bicampeonato en la Copa del Rey, aunque hubo un contratiempo inesperado que generó que el partido frente al Guadalajara se demore media hora.
La causa oficial fue "motivos de seguridad" tal como informó el propio club catalán en sus redes sociales, aunque trascendió que esta decisión se debe a la aglomeración de gente que hubo en las afueras del estadio Pedro Escartín. Las entradas no estaban numeradas y eso generó demoras y largas filas en los ingresos al campo.
El Barcelona, con once confirmado
Hansi Flick eligió a los siguientes once para el duelo contra el Guadalajara: Marc-André Ter Stegen; Eric García, Marc Bernal, Andreas Christensen, Jofre Torrents; Marc Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Roony Bardghji; Marcus Rashford.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo