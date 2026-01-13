¿Por qué se atrasó la presentación de João Cancelo como jugador del FC Barcelona?

João Cancelo es uno de los grandes nombres del inicio del mercado de fichajes de invierno en Europa, y su vuelta al FC Barcelona es una de las noticias más impactantes en LaLiga.

El portugués llegó en las últimas horas a la Ciudad Condal, se realizó los chequeos médicos y firmó su contrato. Este martes al mediodía iba a ser su presentación oficial, pero según reportó el siario SPORT el jugador tenía una comida personal prevista y eso obligó a que se demorase la rueda de prensa y no se hizo oficial hasta las 16:45.

A pesar de esta situación, el portugués ya es futbolista del FC Barcelona en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026 desde el Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita, buscando así llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026 que disputará con Portugal, una de las candidatas a la gloria máxima.

Primeras palabras como jugador del FC Barcelona

En su presentación de nuevo como jugador azulgrana, Cancelo señaló que está en el mejor club del mundo: "Es un honor para mí representar a este club, es uno de mis clubes favoritos. Para mí, este club es el mejor club del mundo".

"Me siento en casa en este club, esa es la verdad. Es el único club con el que se me ha puesto la piel de gallina al firmar", añadió el jugador.

Cancelo inició su recorrido como profesional el 28 de julio de 2012, cuando debutó con la camiseta del Benfica en un amistoso contra Gil Vicente. Con las Águilas llegó a jugar 53 partidos entre el equipo B y el mayor antes de salir rumbo al Valencia.

Tuvo un breve paso por el Inter y la Juventus antes de llegar al Manchester City, donde alcanzó su mejor nivel. También estuvo en el Bayern Múnich, donde cosechó buena cantidad de títulos. En el Barcelona jugó en la temporada 2023/24, sumando 42 encuentros, con cuatro goles y cinco asistencias.

Es internacional con la selección de Portugal desde el 1 de septiembre de 2016, debutando en un encuentro amistoso ante la selección de Gibraltar con victoria 5-0 para los lusos. En total lleva jugados 56 partidos, con diez goles anotados y presencias tanto en Eurocopas como en el último Mundial, donde fue titular y jugó los cuatro partidos que disputó su selección.

