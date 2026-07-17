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Sports Illustrated

¿Por qué se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España?

Hoy se enfrentarán por la final del Mundial 2026, pero en marzo podrían haberse visto las caras en la copa intercontinental.
Bruno Pernigotti|
Previews - Finalissima 2022
Previews - Finalissima 2022 | Kristian Skeie - UEFA/GettyImages

El Mundial 2026 llegó a su gran definición, y la misma tendrá la particularidad de que reunirá al campeón de América, Argentina, y al campeón de la Eurocopa, España. Estos dos tenían que medirse en la Finalissima, pero el partido quedó trunco.

El mismo iba a disputarse el 27 de marzo de este año en Lusail, Qatar. La escalada bélica en oriente medio entre Israel e Irán, con ataques a países justamente como el anfitrión de este partido, pusieron a la FIFA en alerta máxima de cara a este compromiso. La gran final, que generaba ilusión en todos, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Jordan v Morocco - FIFA Arab Cup 2025 Final
El estadio de Lusail, la sede de la Finalissima | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Ahora, por obra del destino, España y Argentina se medirán en la final del Mundial para ver quien es el mejor del planeta, un partido que subsanará la desilusión del choque que no fue a principio de año, que asomaba como la antesala más jugosa de cara a la Copa del Mundo.

¿Qué dijeron los entrenadores?

"Quiero jugar ese partido, por lo que significa un partido entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título", había dicho en su momento Luis de la Fuente.

Por su parte, Lionel Scaloni había señalado: "Será lindo para jugar y muy difícil, porque son una gran Selección. Pero hay que jugarlo y ver cómo llegamos a esa final: faltan dos meses y medio y lo más importante es ver cómo llegamos. Es inútil hablar ahora, porque puede cambiar mucho, pero como competición es un lindo partido y para que la gente lo vea también".

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final
FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final | Jordan Bank - FIFA/GettyImages
  • Fecha: domingo 19 de julio de 2026
  • Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Hora en España: 21:00
  • Hora en Argentina: 16:00

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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