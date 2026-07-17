¿Por qué se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España?
El Mundial 2026 llegó a su gran definición, y la misma tendrá la particularidad de que reunirá al campeón de América, Argentina, y al campeón de la Eurocopa, España. Estos dos tenían que medirse en la Finalissima, pero el partido quedó trunco.
El mismo iba a disputarse el 27 de marzo de este año en Lusail, Qatar. La escalada bélica en oriente medio entre Israel e Irán, con ataques a países justamente como el anfitrión de este partido, pusieron a la FIFA en alerta máxima de cara a este compromiso. La gran final, que generaba ilusión en todos, quedó suspendida hasta nuevo aviso.
Ahora, por obra del destino, España y Argentina se medirán en la final del Mundial para ver quien es el mejor del planeta, un partido que subsanará la desilusión del choque que no fue a principio de año, que asomaba como la antesala más jugosa de cara a la Copa del Mundo.
¿Qué dijeron los entrenadores?
"Quiero jugar ese partido, por lo que significa un partido entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título", había dicho en su momento Luis de la Fuente.
Por su parte, Lionel Scaloni había señalado: "Será lindo para jugar y muy difícil, porque son una gran Selección. Pero hay que jugarlo y ver cómo llegamos a esa final: faltan dos meses y medio y lo más importante es ver cómo llegamos. Es inútil hablar ahora, porque puede cambiar mucho, pero como competición es un lindo partido y para que la gente lo vea también".
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
- Fecha: domingo 19 de julio de 2026
- Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Hora en España: 21:00
- Hora en Argentina: 16:00
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo