¿Por qué se irá Salah del Liverpool al finalizar la temporada?

Mohamed Salah, una de las máximas leyendas en la historia del Liverpool, dejará Anfield al final de la temporada 2025-26, poniendo fin a una carrera legendaria con la camiseta roja.

El club dio la noticia bomba el martes por la noche, confirmando la salida del tercer máximo goleador histórico del Liverpool . Salah, que llegó procedente de la AS Roma antes de la temporada 2017-18, ayudó a los Reds a conquistar dos títulos de la Premier League, ganar la Champions League y obtener otros seis trofeos durante su brillante trayectoria en Anfield.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

El internacional egipcio es un Red de pura cepa, tanto que firmó una extensión de contrato de dos años el año pasado, comprometiendo su futuro con el Liverpool a pesar de las tentadoras ofertas de la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, una pésima temporada 2025-26 pareció cambiarlo todo para Salah.

¿Por qué Salah abandona el Liverpool antes de que expire su contrato?

Los recientes problemas de Salah, tanto dentro como fuera del campo, sin duda influyeron en su salida prematura del Liverpool. La decisión no fue precipitada, sino que surgió tras una acumulación gradual de problemas a lo largo de la temporada, que se remonta a agosto.

Los Reds ansiosos por defender su título de la Premier League

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Reinaba un optimismo generalizado en Merseyside de cara a la temporada 2025-26. El Liverpool, vigente campeón de la Premier League , hizo una gran inversión para dar la bienvenida a fichajes estrella como Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké, entre otros, a Anfield este verano.

La gran cantidad de caras nuevas se unió a un grupo ya consolidado de ganadores contrastados, liderado por Salah. El delantero venía de una temporada sensacional que culminó con 34 goles, 23 asistencias y un récord de tres premios al Jugador del Año de la PFA.

Sin embargo, las cosas no tardaron en complicarse para los hombres de Arne Slot, y Salah sentía que cargaba con toda la culpa de los problemas del equipo. A pesar de los lentos comienzos de Wirtz e Isak, las desastrosas actuaciones de Ibrahima Konaté y la falta de serenidad del Liverpool en los últimos minutos, era el ídolo del club quien recibía las críticas por sus deficiencias.

Salah apunta al Liverpool

La situación llegó a un punto crítico en diciembre, cuando Slot dejó a Salah en el banquillo en varias ocasiones para intentar encontrar una fórmula ganadora que solucionara los problemas del Liverpool. El egipcio criticó duramente al holandés y al Liverpool, afirmando que había sido "abandonado a su suerte" y que el club al que lo había dado todo durante nueve temporadas no lo había valorado lo suficiente.

Slot y Salah estuvieron enfrentados durante un tiempo antes de que aparentemente resolvieran sus diferencias. Sin embargo, la reconciliación y el posterior regreso de Salah al once inicial no ayudaron a los Reds a remontar la temporada. Los vigentes campeones ingleses se encuentran en la quinta posición de la Premier League, aferrándose a duras penas a la clasificación para la Champions League de la próxima temporada.

La mala forma deja al Salah sin excusas.

Mientras tanto, Salah siguió rindiendo por debajo de su nivel habitual, luciendo como una sombra de lo que fue. En 34 partidos durante la temporada 2025-26, solo suma 10 goles, lo que lo encamina a registrar la cifra más baja de su carrera en el Liverpool.

Los aficionados comenzaron a pedir que el joven talento Rio Ngumoha sustituyera al jugador de 33 años en el once inicial para darle un nuevo impulso al ataque de los Reds. De repente, Salah se vio convertido poco a poco en el villano a ojos de los expertos y seguidores que antes lo elogiaban.

En medio de su repentina y precaria situación en Merseyside, surge el atractivo del mercado de fichajes , con equipos de la MLS y la Liga Profesional Saudí deseosos de invertir grandes sumas de dinero en Salah para que comience un nuevo capítulo de su carrera en otro lugar, y parece que el legendario delantero finalmente aceptó.