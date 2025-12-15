Los 25 mejores jugadores en la historia del Liverpool - rankeados

La historia del Liverpool está plagada de éxitos: 6 Champions League, 3 Europa League, 20 títulos de liga y 8 FA Cup. Esta riqueza histórica hace que la tarea de elegir a los mejores jugadores que han pasado por Anfield sea tan complicada como apasionante.

Aunque en esta temporada pasan por altibajos, el Liverpool es uno de los conjuntos más grandes de Europa y grandes jugadores han pasado por sus filas. Son pocas las épocas grises en el club, pues han mantenido una rica historia de competitividad.

Para muchos, Steven Gerrard es considerado el mejor jugador en la historia del club, por su liderazgo, títulos alcanzados, relación con la afición y amor por los colores del club. Sin embargo, hay quienes opinan que hay otros jugadores que merecen ese puesto.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol hacemos el ejercicio de colocar a los mejores 25 jugadores en la historia del club.

25. Didi Hamman

Dietmar Hamann | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Un jugador muy sólido en la faceta que lo necesitara el entrenador de turno. Podía hacer el trabajo jugando como central y también brillaba en el medio del campo. Esa era su mayor virtud, la polivalencia. Jugó desde 1999 hasta 2006 con el equipo, siendo parte del triplete de copas de la temporada de 2001. También fue clave en aquel equipo que remontó y ganó en la final de la UEFA Champions League de 2005, ante el AC Milán.

24. Xabi Alonso

Xabi Alonso | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Su mejor etapa como jugador fue en el Liverpool, siendo clave para obtener la UEFA Champions League de 2005, en esa épica remontada contra el AC Milán. Llegó al equipo en 2004 y se despidió en 2009 como todo un ídolo. También ganó una FA Cup y una Supercopa de Europa. También pasó por el Bayern Múnich y el Real Madrid, pero sin duda alguna, su mejor época fue con la camiseta del Liverpool.

23. Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold | CameraSport/GettyImages

El lateral derecho revolucionó su posición, convirtiéndose en un carrilero con un enorme compromiso defensivo y un desequilibrante juego de ataque. Su pierna derecha es muy recordada en Anfield. Lo ganó todo con el Liverpool y se marchó en 2025 al Real Madrid, sediento de nuevos retos. Ganó una Champions, una Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y un Mundial de Clubes.

22. Jordan Henderson

Jordan Henderson | DeFodi Images/GettyImages

Henderson ha sido uno de los mediocampistas más sobresalientes en la historia de la franquicia. Desde 2011 hasta 2023, fue un auténtico talismán para una era gloriosa en el club. Fue clave para ganar la UEFA Champions League de 2019, un título anhelado para la afición. También ganó la FA Cup y la Copa de la Liga con la camiseta roja del Liverpool. Siempre mostró fidelidad y amor por el club, pese al interés de otros equipos en contratarle.

21. Jan Molby

Jan Molby | Mark Leech/Offside/GettyImages

El mediocampista danés estuvo en el equipo desde 1984 hasta 1996, siendo uno de los mediocampistas más elegantes, con una visión de juego increíble y con un remate certero que enamoró a la afición de Anfield. Ganó tres títulos de Liga, dos FA Cup y una Copa de la Liga. En total anotó 61 tantos en 292 apariciones. Fue un jugador muy táctico, que era reconocido por los entrenadores que tuvo como un cerebro dentro del campo.

20. Fernando Torres

Fernando Torres | PAUL ELLIS/GettyImages

"El Niño" fue un delantero temible con el Liverpool, que se adaptó muy bien a la Premier League, después de haber brillado en su corta primera etapa con el Atlético de Madrid. Fue la joya del equipo que dirigía Rafael Benítez. Disputó 142 partidos y convirtió 81 goles. Se convirtió en el futbolista del Liverpool que más rápido alcanzó los 50 tantos en la Premier League.

19. Michael Owen

Michael Owen | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Owen fue el Golden Boy de la FIFA y uno de los delanteros más interesantes de su época. Se convirtió en el goleador más joven del club, con apenas 17 años de edad. En el 2001 consiguió el premio al Balón de Oro y en ese mismo año fue clave para levantar la Copa UEFA, hoy Europa League. Es uno de los atacantes más queridos en la historia de este equipo.

18. Graene Souness

La leyenda escosesa del Liverpool. No solo es considerado como uno de los mejores mediocampistas del club, sino también de su país. Era un jugador muy inteligente, que parecía adelantado a su época. Estuvo en el club desde 1978 hasta 1984, siendo un jugador muy táctico pero también temperamental. Ganó cinco Ligas, tres Copas de Europa y tres Copas de la Liga. Después de retirado, el escocés regresó al club pero en el rol de entrenador.

17. Sadio Mané

Sadio Mané | Craig Mercer - CameraSport/GettyImages

Estuvo en una corta pero fructífera etapa en el Liverpool, desde 2016 hasta 2022, llegando como un desconocido y despidiéndose como toda una leyenda del club. Tuvo 269 apariciones y 120 goles en todas las competiciones. Ganó la UEFA Champions League de 2019, siendo clave en varios compromisos. Abandonó el club para unirse al Bayern Múnich, pero su recuerdo es imborrable en Anfield.

16. Bruce Grobbelaar

Bruce Grobbelaar | Mark Leech/Offside/GettyImages

Es uno de los mejores arqueros en la historia del Liverpool, sobre todo por la capacidad que tuvo para mantenerse en un gran nivel por muchos años. Sumó 628 partidos con los 'Reds' y fue capaz de ayudar a conseguir los campeonatos de seis Ligas, tres FA Cup, tres Copas de la Liga y una Copa de Europa. También logró 5 FA Charity Shield y una Supercopa de la Liga en 1986.

15. Terry McDermott

Terry McDermott | Mark Leech/Offside/GettyImages

Era un jugador muy inteligente, que hacía todo lo necesario para que su equipo ganara. Estuvo con el club entre 1974 y 1982, siendo clave para que el equipo conquistara seis títulos de Liga, tres Copas de Europa y tres Copas de la Liga. Ganó varios premios individuales en Inglaterra como el mejor jugador de la temporada y su visión de juego era una de las más destacadas de la época.

14. Andy Robertson

Andy Robertson | BSR Agency/GettyImages

Desde que debutó en 2017 ha dejado todo en cada una de sus presentaciones y es una especie de Trent Alexander-Arnold pero en la banda izquierda. Era uno de los preferidos en el esquema del entrenador Jürgen Klopp, quien varias veces lo destacó como uno de los mejores laterales del mundo. Logró también una Champions, una Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y un Mundial de Clubes.

13. Robbie Fowler

Robbie Fowler | Offside/GettyImages

Fowler era tan bueno, que la afición del Liverpool lo apodó como "Dios". Era un delantero excéntrico, con un gran temperamento, pero también tenía un talento por encima de la media. Marcó 183 goles con este uniforme, convirtiéndose en uno de los delanteros más prolíficos que pasó por el club. Brilló en la década de los 90 como uno de los mejores atacantes en la Premier League.

12. Alisson Becker

Allison Becker | Stefano Guidi/GettyImages

Es el actual guardameta del equipo y ha salvado al club en varios juegos importantes. Es ganador de dos Guantes de Oro en la Premier League (2019 y 2022) y en su currículum figuran un título de la Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, y dos Copas de la Liga. Es un seguro bajo el arco y hasta se ha hecho importante en el ataque con sus pases largos precisos.

11. Phil Thompson

Phil Thompson | Mark Leech/Offside/GettyImages

Un jugador que lo ganó todo con la camiseta del Liverpool y siempre mostró un gran cariño por la afición y por los colores del club. El defensor estuvo desde 1971 hasta 1984 con el equipo, siendo uno de los consentidos de la afición por ser nativo de Liverpool. Fue un central rudo, de esos que no dudaban para despejar. Fue clave en la conquista de la Copa de Europa de 1981. Logró 7 Ligas, 2 Copas de Europa, 2 Copas de la UEFA y una FA Cup.

10. Jamie Carragher

Jamie Carragher | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Es toda una leyenda en la institución, al haber conseguido 737 partidos con la camiseta roja del Liverpool. Fue clave en la conquista de la Champions League de 2005. Ahora se dedica a analizar partidos del club en televisión y cuenta con el respaldo de los aficionados. Ganó 1 Champions (2005), 1 UEFA Cup (2001), 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga.

9. Virgil van Dijk

Virgil van Dijk | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Es uno de los pocos jugadores de este conteo que sigue vigente con el equipo de sus amores. Se dice que el holandés transformó la defensa del Liverpool. Llegó al club en 2018 y al año siguiente conquistaron la UEFA Champions League. Ganó 1 Champions (2019), 1 Premier League (2020), 1 FA Cup, 1 Copa de la Liga, 1 Mundial de Clubes. Fue reconocido con el Balón de Plata en 2019, en un año que muchos lo consideraron para ganar el premio mayor.

8. Tommy Smith

Tommy Smith | Liverpool FC/GettyImages

Smith era un defensa de esos rudos, con mucha inteligencia y juego aéreo, que se ganó un puesto en este ranking gracias a la influencia que tuvo para que su equipo consiguiera títulos mientras él estuvo en el plantel. Vistió el uniforme del Liverpool desde 1962 hasta 1978. Ganó 4 Ligas, 2 FA Cups, 1 Copa de Europa, 2 Copas de la UEFA. Marcó en la final europea de 1977.

7. Ray Clemence

Ray Clemence | picture alliance/GettyImages

Clemence es considerado el mejor portero en la historia del Liverpool por el récord de 665 partidos con el club y sus 12 campeonatos. Fue el arquero del equipo en la consecución de cinco títulos de Liga, tres Copas de Europa, una FA Cup, dos Copas UEFA y una Supercopa de Europa. Su última aparición con el Liverpool fue en la victoriosa final de la Copa de Europa de 1981.

6. Phil Neal

Phil Neal | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Fue uno de esos jugadores que siempre mostró cariño y respeto por la afición. Estuvo en una época dorada con el equipo, desde 1974 hasta 1985, Neal formó parte de la defensa del Liverpool, en una era gloriosa para la institución, siendo uno de los equipos más fuertes de Europa. Es considerado el mejor lateral derecho en la historia del club. Ganó 4 Copas de Europa, 8 Ligas, 1 FA Cup, 4 Copas de la Liga.

5. Kenny Dalglish

Kenny Dalglish | David Cannon/GettyImages

Es otro de esos delanteros que dejaron su huella en Anfield y muchos analistas lo consideran como el mejor jugador en la historia del equipo. Jugó 515 partidos, anotó 172 goles, consiguió 3 Copas de Europa y en 6 ocasiones levantó el trofeo de la Premier League. Era letal en el uno contra uno y tenía un muy buen juego aéreo.

4. Alan Hansen

Alan Hansen | PAUL ELLIS/GettyImages

Es considerado como una de las máximas leyendas en la historia del club y el mejor defensa, con un enorme liderazgo en la zaga del equipo de Anfield. El escocés marcó una época grandiosa en la historia del club. Fue parte del equipo más dominante del Liverpool y su palmarés así lo muestra: Ganó 8 Ligas inglesas, 3 Copas de Europa, 2 FA Cups y 4 Copas de la Liga.

3. Mohamed Salah

Mohamed Salah | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Mohamed Salah lo ha ganado todo con el Liverpool y sigue siendo uno de los jugadores más influyentes en el actual plantel. Es el tercer máximo goleador del club y el primero en la era de la Premier League. Conquistó la UEFA Champions League de 2019, siendo figura en aquel torneo. Ha mostrado fidelidad a los colores del Liverpool, ya que ha recibido ofertas de otros equipos y ha preferido mantenerse en el club.

2. Ian Rush

Ian Rush | Andy Heading - EMPICS/GettyImages

Es considerado como el mejor delantero en la historia del Liverpool, después de coleccionar 346 goles en el equipo, la cifra más alta para el club. No solo tenía un gran olfato goleador, sino que también demostraba liderazgo con esa camiseta. Tuvo dos etapas en el equipo, entre 1980 y 1996. Ganó 5 Premier League, 3 FA Cup, y la UEFA Champions League de 1984.

1. Steven Gerrard

Gerrard | Andrew Powell/GettyImages

El legado de Gerrard es admirado por su entrega, pasión y dedicación a un mismo club. Llegó en 1998 y se despidió en 2015 como toda una leyenda. Ganó la UEFA Champions League de 2005, dos FA Cups, tres Copas de la Liga, una Copa de la UEFA y una Supercopa de la UEFA. Es el cuarto máximo goleador del equipo, siendo mediocampista. Tenía una gran pegada desde la larga distancia

