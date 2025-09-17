¿Por qué se juega apenas la Jornada 1 entre Chivas y Tigres UANL?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Club Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se reprogramó para jugarse el miércoles 17 de septiembre de 2025 a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

Esto significa que, en la semana original de la Jornada 1 (del 11 al 13 de julio de 2025), no se disputó este encuentro, haciendo que la jornada inaugural fuera incompleta al faltar este enfrentamiento para ambos clubes.

El resto de los partidos de la Jornada 1 sí se jugaron en esas fechas, mientras que tanto Chivas como Tigres debutaron en el torneo durante la Jornada 2 (el 19 de julio) ante Club León y FC Juárez, respectivamente.

❌⚽️ ¿POR QUÉ NO JUEGAN CHIVAS DE GUADALAJARA VS. TIGRES UANL EN LA JORNADA 1 DEL APERTURA 2025 DE LA LIGA MX 🇲🇽?



🔎🌱 El encuentro correspondiente a la Jornada 1 se pospuso porque el césped del Estadio Akron no se encuentra en óptimas condiciones para disputar un encuentro, ya… pic.twitter.com/S73MwHEPyI — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) July 11, 2025

El motivo del aplazamiento del partido

¡UNA ALFOMBRA!



Hoy Chivas estrena el césped mundialista del Estadio Akron pic.twitter.com/eaxi5ELHpN — MedioTiempo (@mediotiempo) July 27, 2025

La razón principal del aplazamiento fue la renovación del césped en el Estadio Akron, como parte de las adecuaciones para que el inmueble cumpla con los estándares de la FIFA de cara al Mundial 2026 (donde Guadalajara será sede).

El nuevo pasto es de tecnología híbrida, aprobado por la FIFA, pero requirió un proceso de implementación y tratamiento que inició meses antes y no permitía que el campo estuviera en condiciones óptimas para julio.

Para respetar este periodo de adaptación y evitar riesgos en la superficie, Chivas solicitó a la Liga MX posponer el partido, y la petición fue aceptada.

De esta forma, el Rebaño Sagrado no pudo debutar como local hasta la Jornada 3 (ante Atlético San Luis, el 26 de julio), y el encuentro con el conjunto de San Nicolás de los Garza se insertó en una jornada doble posterior a la reciente Fecha FIFA del mes de septiembre.