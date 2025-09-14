Pese a conseguir su cuarto triunfo en igual cantidad de partidos en esta nueva edición de LaLiga, el Real Madrid ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento público con el estamento arbitral del fútbol español, ahora involucrando a la propia FIFA.

Es que tras la victoria 2-1 versus la Real Sociedad en Anoeta, el club blanco anunció en su televisora oficial que presentará una queja formal ante el ente que rige los intereses del balompié mundial por lo que considera un “deterioro” en el arbitraje de la competición en España.

El detonante parece haber sido la expulsión del zaguero madridista Dean Huijsen en el minuto 32 del encuentro sabatino frente al conjunto donostiarra. El joven central vio la roja directa por derribar a Mikel Oyarzabal cuando éste encaraba a portería, al margen de que el banquillo visitante alegó que Éder Militão estaba en posición de cubrir la jugada, por lo que la misma, de acuerdo a estos últimos, no debía interpretarse como ocasión manifiesta de gol.

El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, también resultó expulsado a raíz de protestar la jugada, lo que originó sus palabras de indignación en sala de prensa, previo a que la televisora del equipo comunicara la intención de elevar la queja a FIFA.

“El Real Madrid está preparando un informe con todo lo ocurrido en estas primeras cuatro jornadas y lo sucedido en la temporada pasada. Ese informe se presentará a FIFA para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español en material arbitral", rezaba el comunicado.

Semejante movimiento representa un nuevo episodio en la tensa relación entre la entidad blanca y los árbitros, luego que en la 2024/2025 el primero trasladara su insatisfacción a la Federación Española de Fútbol a raíz de la derrota ante el Espanyol, donde reclamó una sanción de mayor contundencia contra el defensa Carlos Romero por una dura entrada sobre Kylian Mbappé, antes de que el propio Romero anotase el tanto de la victoria.

Por otro lado, la nueva queja de la escuadra que hace vida en el Santiago Bernabéu llega unos días más tarde de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) estrenara "Tiempo de Análisis", una serie con la que se busca la completa transparencia revisando acciones polémicas de cada fecha en LaLiga. En su primeras entrega, el CTA reconoció errores en goles concedidos al Barcelona en la primera jornada y al Atlético de Madrid en la tercera.

Ya en lo deportivo, el Real Madrid comanda la clasificación de la Primera División con 12 puntos, cinco más que el vigente campeón, el Barça, que a su vez tiene un partido pendiente, que escenificará este domingo versus Valencia.